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27 июня, 19:03

Археологи в Дагестане нашли древнее поселение эпохи энеолита

РАН: Новое энеолитическое поселение обнаружили на Северо-Восточном Кавказе

В Дагестане открыли поселение с артефактами V тысячелетия до н. э. Обложка © РАН

В Дагестане открыли поселение с артефактами V тысячелетия до н. э. Обложка © РАН

Российские археологи в Дагестане обнаружили старинное поселение, которое относится к эпохе энеолита, то есть к V тысячелетию до нашей эры, примерно к его первой четверти. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

В Дагестане открыли поселение с артефактами V тысячелетия до н. э. Фото © РАН

В Дагестане открыли поселение с артефактами V тысячелетия до н. э. Фото © РАН

На месте, называемом «Дагогинское 2», учёные нашли два слоя культурных остатков: верхний слой принадлежит бронзовому веку, а нижний — к энеолиту, который был переходным периодом от каменного века к бронзовому.

Археологи нашли жилые площадки, хозяйственные ямы, каменные инструменты и заготовки для них, а также обломки керамики и костяные предметы. Среди находок есть даже фигурка быка, сделанная из глины.

В Дагестане открыли поселение с артефактами V тысячелетия до н. э. Фото © РАН

В Дагестане открыли поселение с артефактами V тысячелетия до н. э. Фото © РАН

Археологи нашли останки древнего китайца и сделали невероятное открытие о хирургии
Археологи нашли останки древнего китайца и сделали невероятное открытие о хирургии

Ранее в окрестностях города Файхинген-ан-дер-Энц немецкие археологи обнаружили около 1100 сооружений, преимущественно относящихся к эпохе неолита. Среди находок выделяются массовое кладбище и необычные захоронения, не соответствующие традиционным погребальным обрядам. Особое внимание учёных привлекло одно захоронение: женщина и девочка были похоронены вместе, причём ребёнок лежал на коленях взрослой. У обеих сохранились украшения — у малышки бронзовые браслеты, у второй — ожерелье из синих бусин, явно представлявшие ценность. Исследователи предполагают, что они могли погибнуть от удушья, провалившись в выгребную яму.

Анастасия Никонорова
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