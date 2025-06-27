Археологи в Дагестане нашли древнее поселение эпохи энеолита

Российские археологи в Дагестане обнаружили старинное поселение, которое относится к эпохе энеолита, то есть к V тысячелетию до нашей эры, примерно к его первой четверти. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

В Дагестане открыли поселение с артефактами V тысячелетия до н. э. Фото © РАН

На месте, называемом «Дагогинское 2», учёные нашли два слоя культурных остатков: верхний слой принадлежит бронзовому веку, а нижний — к энеолиту, который был переходным периодом от каменного века к бронзовому.

Археологи нашли жилые площадки, хозяйственные ямы, каменные инструменты и заготовки для них, а также обломки керамики и костяные предметы. Среди находок есть даже фигурка быка, сделанная из глины.

В Дагестане открыли поселение с артефактами V тысячелетия до н. э. Фото © РАН