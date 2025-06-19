Женщину с девочкой на коленях раскопали в древней могиле в Германии
MCI: Женщину с девочкой на коленях нашли археологи в древней могиле в Германии
Женщина с ожерельем из стеклянных бусин. Обложка © Х / LBV Magazine / English Edition
На окраине города Файхинген-ан-дер-Энц немецкие археологи раскопали около 1100 сооружений, относящихся в основном к неолиту. Среди находок — массовое кладбище и уникальные захоронения, не соответствующие принятым обрядам.
Одно из захоронений особенно заинтересовало учёных: женщина и девочка были погребены вместе, причём ребёнок лежал на коленях взрослой. У обеих сохранились украшения — бронзовые браслеты у девочки и ожерелье из синих бусин у женщины. Предметы были явно ценными. Ученые предполагают, что женщины могли погибнуть от удушья, упав в выгребную яму, сообщило издание Magazine Cultural Independiente.
Также была найдена могила мужчины, погребённого в позе эмбриона. Рядом лежал почти идеально отполированный каменный топор — артефакт, датируемый концом неолита (2800–2500 гг. до н. э.).
Ранее в Тернопольской области украинско-польская экспедиция обнаружила братскую могилу с останками 42 человек, включая 10 детей. Руководитель украинской группы археологов Алина Харламова уточнила, что среди погибших были как мужчины, так и женщины, а трое детей оказались младше трёх лет. Могила может быть связана с Волынской резнёй — трагическим эпизодом в истории польско-украинских отношений времён Второй мировой войны.