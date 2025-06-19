Женщину с девочкой на коленях раскопали в древней могиле в Германии

На окраине города Файхинген-ан-дер-Энц немецкие археологи раскопали около 1100 сооружений, относящихся в основном к неолиту. Среди находок — массовое кладбище и уникальные захоронения, не соответствующие принятым обрядам.

Одно из захоронений особенно заинтересовало учёных: женщина и девочка были погребены вместе, причём ребёнок лежал на коленях взрослой. У обеих сохранились украшения — бронзовые браслеты у девочки и ожерелье из синих бусин у женщины. Предметы были явно ценными. Ученые предполагают, что женщины могли погибнуть от удушья, упав в выгребную яму, сообщило издание Magazine Cultural Independiente.

Также была найдена могила мужчины, погребённого в позе эмбриона. Рядом лежал почти идеально отполированный каменный топор — артефакт, датируемый концом неолита (2800–2500 гг. до н. э.).