Археологи нашли останки древнего китайца и сделали невероятное открытие о хирургии
IJO: Жителю Древнего Китая в подростковом возрасте ампутировали ногу в наказание
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Уникальное свидетельство развития хирургии обнаружено в древнем захоронении на севере Китая, которое изучили археологи и антропологи. Возраст погребения мужчины равен примерно 2000 лет. Об этом сообщает издание International Journal of Osteoarchaeology, уточняя, что скелет принадлежал пожилому человеку с ампутированной конечностью. Исследование специалистов показало, что операция по удалению части конечности была проведена ещё в подростковом возрасте. Причиной ампутации учёные считают наказание за провинность.
Исследователи из Стоматологического колледжа Техасского университета под руководством Ван Цяня установили интересные факты о жизни погребённого человека. Специалисты выяснили, что его похоронили в простом гробу, без каких-либо украшений. Помимо этого, анализ показал, что при жизни у китайца были сломаны рёбра, а его жизнь была связана с регулярными тяжёлыми физическими нагрузками.
Ранее учёные пришли к другому важному заключению. Их исследования указывают на значительный риск для современного человека, так как вероятность мощнейшего вулканического извержения в текущем столетии составляет около 16%. Научное сообщество всерьёз встревожено прогнозом, поскольку такое событие потенциально может превзойти по масштабу все известные ранее природные катастрофы.