Российские палеонтологи обнаружили следы зубов древних грызунов на кости динозавра

Палеонтологи из Петербурга обнаружили в Амурской области первые в Азии следы зубов древних млекопитающих на части кости динозавра. Об этом сообщает «Газета.ru».

Исследователи изучили челюсть гадрозавра Kundurosaurus nagornyi. Он был динозавром, который обитал 67–66 миллионов лет назад. Кость нашли около села Кундур. На ней обнаружены многочисленные параллельные борозды, которые остались после укусов многобугорчатых млекопитающих — древних аналогов современных грызунов.

Обнаруженные следы отличаются от повреждений, которые могли бы оставить хищные динозавры или насекомые. По виду рубцов на кости можно понять, что это – глубокие погрызы, достигающие губчатого слоя кости. По словам эксперта, такие следы оставляют только животные, целенаправленно грызущие кости, а не просто обгладывающие мясо.

Специалисты уточнили, что это древнейшее свидетельство подобного поведения в России и Азии. Глубокие погрызы, которые достигают губчатого слоя кости, указывают на целенаправленное поедание костей, а не просто обгладывание мяса животными. Также учёные определили, что растительноядные млекопитающие мелового периода испытывали дефицит минералов, особенно кальция. Животные не получали достаточного количества питательных веществ из листьев и травы, поэтому поедали кости умерших динозавров.

«Если вы, например, в лесу, наткнётесь на какие-то старые кости, может быть, лосей или кабанов, вы обнаружите на них следы зубов мелких грызунов. Скорее всего, их оставили мыши и полёвки, которым не хватало кальция. Таким образом, получается, что кости крупных животных после смерти медленно поедают мелкие создания, не представлявшие для них угрозы при жизни», — подчеркнул заведующий кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.