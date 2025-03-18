В США назвали страшную причину гибели динозавров 66 млн лет назад

Земля столкнулась с невиданной по масштабам катастрофой 66 миллионов лет назад, что привело к гибели динозавров. К небу взметнулись цунами высотой более 4 километров, они обошли нашу планету всего за 48 часов. Об этом сообщили в своём исследовании учёные из Мичиганского университета.

«Это цунами было достаточно сильным, чтобы потревожить и разрушить отложения в океанских бассейнах на полпути вокруг земного шара, оставив либо пробел в осадочных записях, либо беспорядок более старых отложений», – рассказала соавтор научной работы Молли Рэндж.

Причиной смертельных цунами стало падение астероида Чикшулуб, его диаметр превышал 14 километров. Объект влетел в атмосферу Земли со скоростью 43,5 км/ч и упал в районе острова Юкатан. Такой удар сотряс всю планету, повсеместно поднялись огромные волны, начались лесные пожары, кислотные дожди, а затем наступило резкое похолодание, так как сажа и пепел закрыли земную поверхность от солнечных лучей.

Кратер от астероида достигал в диаметре 180 километров. Сначала гигантская волна возникла в Мексиканском заливе, затем водяной столб рухнул с высоты в 4,5 километра, вызвав новое цунами. Волны стремительно разошлись по Тихому и Атлантическому океанам и встретились в Индийском всего через двое суток.