Учёные рассказали, что может привести к падению астероида Апофис За три года до приближения к Земле трёхсотметрового камня мимо него пролетит глыба диаметром более километра, и астрономы задались вопросом о возможных последствиях для нашей планеты. 8 марта, 21:39 Фото © Freepic

Вообще, что мы имеем на сегодняшний день с этим Апофисом: мы имеем астероид диаметром около 325 метров, который вращается вокруг Солнца по орбите, которая проходит более или менее на том уровне, на котором находится орбита Земли. Наша планета всё время находится на расстоянии, грубо говоря, 150 миллионов километров от Солнца, а Апофис то подлетает к нему на дистанцию чуть больше 110 миллионов километров, то уходит на расстояние 160 с лишним. Таким образом, он орбиту Земли регулярно пересекает, в связи с чем астрономы за ним всё время наблюдают и обновляют расчёты его траектории.

Астероид Апофис во время наблюдений в декабре 2004 года. Изображение: Обсерватория Сормано

Пока что расчёты вроде как исключительно положительные, то есть, по крайней мере, в ближайшие годы эта траектория нам кары небесной не предвещает. Ближайший подлёт Апофиса ожидается 13 апреля 2029 года, он тогда окажется примерно в 38 миллионах километров от Земли, это расстояние совершенно безопасное. К примеру, расстояние до Луны составляет в среднем 384 тысячи километров. Но учёные по этому поводу делают очень интересную оговорку: расчёты предполагают, что до 2029 года ничто на траекторию Апофиса не повлияет.

А что может повлиять? Самое нежелательное — это воздействие какого-то другого встретившегося на пути небесного тела. Хуже всего, если они столкнутся; ничего хорошего не будет и если встречный астероид своим притяжением на Апофис повлияет. А поскольку околоземных астероидов насчитываются десятки тысяч, возникают соответствующие вопросы.

Этими вопросами астрономы, конечно, задались, и вот какие ответы они получили. Самая интересная встреча предвидится в декабре 2026 года. Это будет встреча с астероидом Ксанф, который имеет в диаметре 1 километр 300 метров. Он тоже околоземный, то есть его орбита тоже пересекает орбиту Земли. Она ещё более вытянутая, чем у Апофиса; в самой дальней от Солнца точке (в афелии) Ксанф улетает чуть ли не до орбиты Марса. Но самое интересное то, что орбиты Апофиса и Ксанфа тоже перекрещиваются, и остаётся только подсчитывать, где они оба будут находиться в момент этого пересечения орбит. И расчёты показывают, что 25 декабря 2026 года они по очереди проследуют через точку их возможного столкновения с интервалом в четыре часа. Они на короткое время приблизятся друг к другу на расстояние 9,6 тысячи километров. Опять-таки утверждают, что эта ситуация опасной не выглядит. Но есть ещё одно соображение.

Предстоящие сближения астероида Апофис с другими небесными телами. https://www.youtube.com/watch?v=k-1evaBWX60&ab_channel=PaulWiegert

Дело в том, что астрономы не могут однозначно с уверенностью сказать, тянется ли за этим Ксанфом какой-нибудь шлейф выбрасываемой с него щебёнки или нет. А тянуться он может, чему регулярно наблюдают как минимум один вящий пример: камешки летят с астероида Фаэтон и тянутся вдоль всего околосолнечного участка его орбиты, и, когда Земля сквозь этот космический щебень проходит, мы наблюдаем декабрьский метеорный дождь под названием Геминиды.

Так вот, если у Ксанфа такой "хвост" тоже имеется, то при пролёте сквозь него Апофиса его может забомбардировать этой шрапнелью. А как подчёркивают исследователи, даже если среди этой россыпи попадётся хотя бы один камень размером в 10 сантиметров или больше, то последствия для траектории Апофиса уже не будут пренебрежительно ничтожными. Пока что исходят из того, что "хвоста" нет, а там — будут наблюдать. Кстати, сообщается, что встречу двух астероидов можно будет увидеть в бинокль в созвездии Козерога.

Авторы Адель Романенкова