Учёные рассчитали точную дату Апокалипсиса на Земле
Университет Тохо: Конец света будет через 1 млрд лет из-за нехватки воздуха
Жители Земли столкнутся с концом света в 1 000 002 021 году, когда начнутся проблемы у всего живого на планете из-за нехватки кислорода. Об этом сообщили исследователи из NASA и Университета Тохо в Японии, проведя математические расчёты.
Специалисты создали специальную программу развития жизни на Земле, которую запускали 400 тысяч раз. С помощью неё они смогли определить точный период, когда «колыбель человечества» станет непригодна для продолжения жизни. Как выяснилось, процессы на Солнце приведут к тому, что кислород на нашей планете постепенно исчезнет. Но это произойдёт не раньше, чем через 1 миллиард лет, при условии отсутствия других факторов масштабной катастрофы. Учёные уверены, что их исследование поможет остановить апокалипсис, ведь зная его возможные причины есть все шансы предотвратить трагедию.
Ранее исследователи проанализировали записи Исаака Ньютона и обнаружили, что он определил возможную дату конца света на основе собственных расчётов и опираясь на библейские тексты. Учёный уделял особое внимание «Откровению Иоанна Богослова», также известному как «Апокалипсис». Ньютон пришел к выводу, что конец света может наступить в 2060 году.