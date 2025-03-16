Учёные рассчитали точную дату Апокалипсиса на Земле

Жители Земли столкнутся с концом света в 1 000 002 021 году, когда начнутся проблемы у всего живого на планете из-за нехватки кислорода. Об этом сообщили исследователи из NASA и Университета Тохо в Японии, проведя математические расчёты.

Специалисты создали специальную программу развития жизни на Земле, которую запускали 400 тысяч раз. С помощью неё они смогли определить точный период, когда «колыбель человечества» станет непригодна для продолжения жизни. Как выяснилось, процессы на Солнце приведут к тому, что кислород на нашей планете постепенно исчезнет. Но это произойдёт не раньше, чем через 1 миллиард лет, при условии отсутствия других факторов масштабной катастрофы. Учёные уверены, что их исследование поможет остановить апокалипсис, ведь зная его возможные причины есть все шансы предотвратить трагедию.