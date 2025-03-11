В записях Ньютона нашли дату конца света
Daily Mail: Исаак Ньютон предсказал конец света в 2060 году
Исаак Ньютон. Обложка © Wikipedia / Готфрид Кнеллер
Исследователи проанализировали записи Исаака Ньютона и обнаружили, что он определил возможную дату конца света на основе собственных расчётов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Согласно статье, Ньютон сделал эти записи в 1704 году, опираясь на библейские тексты. Учёный уделял особое внимание «Откровению Иоанна Богослова», также известному как «Апокалипсис». В качестве основы для своих вычислений он использовал важные даты из Библии: 800 год, который соответствует возникновению Священной Римской империи, и 1260 год, считающийся временем упадка церкви в Европе.
Сложив эти два года, Ньютон пришел к выводу, что конец света может наступить в 2060 году.
«Это может случиться и позже, но я не вижу причин, чтобы это случилось раньше», — писал в заметках Ньютон.
Ранее Life.ru сообщал, что «радиостанция Судного дня» УВБ-76 10 марта вновь активировалось и передала два сообщения за один день. Первое сообщение было передано в эфир радиостанции в 10:58 по московскому времени. Второе сообщение прозвучало в 15:50. Утром в эфире прозвучало слово «водоклев», а днём — слово «аккордеон».