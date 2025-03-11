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11 марта, 16:19

В записях Ньютона нашли дату конца света

Daily Mail: Исаак Ньютон предсказал конец света в 2060 году

Исаак Ньютон. Обложка © Wikipedia / Готфрид Кнеллер

Исаак Ньютон. Обложка © Wikipedia / Готфрид Кнеллер

Исследователи проанализировали записи Исаака Ньютона и обнаружили, что он определил возможную дату конца света на основе собственных расчётов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно статье, Ньютон сделал эти записи в 1704 году, опираясь на библейские тексты. Учёный уделял особое внимание «Откровению Иоанна Богослова», также известному как «Апокалипсис». В качестве основы для своих вычислений он использовал важные даты из Библии: 800 год, который соответствует возникновению Священной Римской империи, и 1260 год, считающийся временем упадка церкви в Европе.

Сложив эти два года, Ньютон пришел к выводу, что конец света может наступить в 2060 году.

«Это может случиться и позже, но я не вижу причин, чтобы это случилось раньше», — писал в заметках Ньютон.

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Ранее Life.ru сообщал, что «радиостанция Судного дня» УВБ-76 10 марта вновь активировалось и передала два сообщения за один день. Первое сообщение было передано в эфир радиостанции в 10:58 по московскому времени. Второе сообщение прозвучало в 15:50. Утром в эфире прозвучало слово «водоклев», а днём — слово «аккордеон».

Александра Мышляева
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