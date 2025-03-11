«Водоклев» и «аккордеон»: Радиостанция Судного дня передала два странных слова за день

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 10 марта вновь активировалось и передала два сообщения за один день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает работу станции.

Первое сообщение появилось в эфире радиостанции утром в 10:58 по московскому времени. Второе сообщение прозвучало днём в 15:50. Утром было произнесено слово «водоклев», а днём в эфир вышло слово «аккордеон».