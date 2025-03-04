Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 04:21

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир 46 раз за февраль

Радиостанция УВБ-76, известная также как «жужжалка», показала небывалую активность в феврале 2025 года. Монотонный гул на её частоте сменялся сообщениями 46 раз. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи», который круглосуточно мониторит ситуацию с «радио Судного дня».

Рекордным по количеству сообщений стал день телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа — 12 февраля. Тогда станция передала аж 25 уникальных фраз, например, «огрубение», «дитя», «сучение», «оптошум», «приплод» и другие.

Последние же сообщения были зафиксированы 3 марта. В эфире прозвучали слова «йотоласт» и «рунический».

Радио «судного дня» снова в эфире: Какие шифры передала УВБ-76 после разговора Путина и Трампа
Радио «судного дня» снова в эфире: Какие шифры передала УВБ-76 после разговора Путина и Трампа

Напомним, что предыдущий рекорд по количеству сообщений за сутки УВБ-76 установила 11 декабря. Тогда «жужжалка» сделала 24 передачи.

Обложка ©

«Шедеврум»

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar