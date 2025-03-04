«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир 46 раз за февраль

Радиостанция УВБ-76, известная также как «жужжалка», показала небывалую активность в феврале 2025 года. Монотонный гул на её частоте сменялся сообщениями 46 раз. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи», который круглосуточно мониторит ситуацию с «радио Судного дня».

Рекордным по количеству сообщений стал день телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа — 12 февраля. Тогда станция передала аж 25 уникальных фраз, например, «огрубение», «дитя», «сучение», «оптошум», «приплод» и другие.

Последние же сообщения были зафиксированы 3 марта. В эфире прозвучали слова «йотоласт» и «рунический».