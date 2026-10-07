Конец света 12–13 октября 2026 года: что предсказал пастор Джошуа Млакела и правда ли это Оглавление Кто предсказал конец света на 12–13 октября 2026 года Что должно произойти 12 и 13 октября, по словам Млакелы Почему Млакела выбрал 12–13 октября 2026 года Млакела уже предсказывал конец света — и дата прошла Правда ли конец света будет 12–13 октября 2026 года Что на самом деле произойдёт 12–13 октября 2026 года Вопросы и ответы Пастор из ЮАР Джошуа Млакела назвал 12–13 октября 2026 года датами «вознесения». Разбираемся, откуда взялся прогноз и правда ли миру грозит конец света. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

12 и 13 октября 2026 года снова объявили датами конца света. Южноафриканский пастор Джошуа Млакела утверждает, что именно в эти дни произойдёт «вознесение». Life.ru разобрался, откуда взялась новая дата, почему предыдущие пророчества проповедника уже не сбывались и есть ли хоть какие-то реальные признаки приближающегося апокалипсиса.

Интернет снова готовится пережить конец света. На этот раз человечеству предлагают обвести в календаре 12 и 13 октября 2026 года. Именно эти даты южноафриканский проповедник Джошуа Млакела — Joshua Mhlakela, также встречается написание Мхлакела — назвал временем «вознесения».

Но есть существенная деталь: речь идёт не о научном прогнозе гибели Земли, а о религиозном пророчестве самого Млакелы. Более того, его новое объяснение даты не совпадает с общепринятым еврейским календарём, а предыдущие назначенные им сроки уже проходили без обещанного события.

Кто предсказал конец света на 12–13 октября 2026 года

Джошуа Млакела — проповедник из Южной Африки, который стал известен далеко за пределами страны после серии заявлений о скором «вознесении».

В сентябре 2026 года Млакела опубликовал материал, в котором прямо указал 12–13 октября 2026 года и представил эти даты как окончательные. Позднее он вновь повторял прогноз и пытался подкрепить его собственной трактовкой еврейского календаря и астрономических символов.

По версии пастора, дату ему помогли определить религиозные видения и расчёт так называемого «истинного Праздника труб».

Однако доказательств того, что 12 или 13 октября на Земле действительно должно произойти какое-либо глобальное катастрофическое событие, нет.

Что должно произойти 12 и 13 октября, по словам Млакелы

Здесь возникает главное искажение, которое уже разошлось по соцсетям.

Млакела говорит прежде всего о Rapture — «вознесении», а СМИ и паблики часто превращают это в более броскую формулировку «конец света».

В некоторых направлениях протестантского христианства под вознесением понимают событие, при котором верующие будут взяты с Земли для встречи с Христом. При этом различные христианские конфессии трактуют такие представления по-разному, а многие вообще не придерживаются отдельной доктрины о «вознесении» в её популярном современном виде.

То есть утверждение «12–13 октября Земля погибнет» — ещё более радикальная формулировка, чем само пророчество Млакелы.

Почему Млакела выбрал 12–13 октября 2026 года

Проповедник связывает прогноз с Праздником труб — первым днём месяца тишрей еврейского календаря, который связан с празднованием Рош ха-Шана.

Млакела утверждает, что существует календарный сдвиг и «настоящий» Праздник труб должен прийтись именно на октябрь.

И вот здесь версия начинает разваливаться при простой проверке календаря.

В 2026 году Рош ха-Шана начался вечером 11 сентября и завершился вечером 13 сентября. Первый день месяца тишрей пришёлся на 12 сентября, а не на 12 октября.

Следовательно, 12–13 октября не являются общепринятой датой Рош ха-Шана или Праздника труб в 2026 году. Чтобы получить октябрьские даты, приходится использовать собственную альтернативную систему подсчёта Млакелы.

Млакела уже предсказывал конец света — и дата прошла

Нынешний прогноз не первый.

Широкую известность Млакела получил после заявления, что «вознесение» должно произойти 23–24 сентября 2025 года. Он также связывал прогноз с Праздником труб и утверждал, что получил откровение во время видения.

О предыдущем пророчестве Джошуа Млакелы о 23–24 сентября 2025 года Life.ru рассказывал отдельно.

23 и 24 сентября прошли, но ничего подобного не произошло. После этого Млакела продолжил пересматривать календарные расчёты и называть новые сроки. Зарубежные СМИ сообщали, что прежнее пророчество получило настолько широкое распространение, что некоторые поверившие в него люди якобы продавали имущество или увольнялись с работы.

Позднее Life.ru уже констатировал, что человечество благополучно пережило громкие предсказания апокалипсиса 2025 года.

Поэтому заявления о том, что именно 12–13 октября теперь являются «окончательными» датами, стоит оценивать и с учётом истории прежних несбывшихся прогнозов.

Какие предсказанные концы света человечество уже пережило в 2025 году — в отдельном материале Life.ru.

Правда ли конец света будет 12–13 октября 2026 года

Нет никаких подтверждённых данных о том, что 12 или 13 октября 2026 года Земле грозит конец света.

Пророчество Млакелы основано на его религиозных взглядах, видениях и собственной интерпретации календаря. Оно не является результатом научного прогноза.

Нет и данных о космической угрозе, способной уничтожить планету в эти даты. Центр изучения околоземных объектов NASA постоянно отслеживает орбиты известных астероидов и комет. NASA указывает, что среди известных объектов нет астероида, представляющего существенную угрозу столкновения с Землёй в ближайшие сто лет.

О том, когда Земля действительно может стать непригодной для жизни по расчётам учёных, — в отдельном материале Life.ru.

Конечно, астрономические наблюдения не могут подтвердить или опровергнуть религиозное чудо. Но выдавать пророчество конкретного человека за установленный научный прогноз глобальной катастрофы оснований нет.

Что на самом деле произойдёт 12–13 октября 2026 года

На сегодняшний день — 7 октября 2026 года — ни научные организации, ни службы планетарной защиты не сообщают о подтверждённой глобальной катастрофе, которая должна случиться 12 или 13 октября.

Поэтому ответ на самый популярный вопрос звучит просто: никаких достоверных оснований ожидать конец света 12–13 октября 2026 года нет.

А новая дата Джошуа Млакелы — это очередное религиозное пророчество человека, чьи предыдущие конкретные сроки уже не сбывались.

Окончательно проверить именно эту часть прогноза человечество сможет совсем скоро — когда календарь перевернётся на 14 октября.

Вопросы и ответы

Когда будет конец света в октябре 2026 года?

Достоверной даты конца света не существует. Южноафриканский проповедник Джошуа Млакела утверждает, что «вознесение» состоится 12–13 октября 2026 года, однако научных подтверждений этому прогнозу нет.

Правда ли конец света будет 12 октября 2026 года?

Нет оснований считать, что конец света произойдёт 12 октября 2026 года. Это дата из религиозного пророчества Джошуа Млакелы.

Правда ли конец света будет 13 октября 2026 года?

Подтверждённых научных данных о глобальной катастрофе 13 октября 2026 года нет.

Кто такой Джошуа Млакела?

Джошуа Млакела — южноафриканский проповедник, получивший известность благодаря предсказаниям о «вознесении». Ранее он называл конкретные даты в 2025 году, но прогноз не сбылся.

Почему Млакела выбрал 12 и 13 октября?

Он связывает эти даты со своей трактовкой Праздника труб и еврейского календаря. Однако по общепринятому еврейскому календарю Рош ха-Шана в 2026 году прошёл 11–13 сентября.

Есть ли опасный астероид, который столкнётся с Землёй 12–13 октября?

NASA не сообщает об известном астероиде, который должен столкнуться с Землёй в эти даты, и отмечает, что среди известных объектов нет значимой угрозы столкновения в ближайшие сто лет.

А о том, какие пророчества о конце света уже появились на 2027 год, — в отдельном материале Life.ru.

Авторы Александра Новоселова