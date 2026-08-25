«Полное разрушение земного шара»: Экстрасенс сделал страшное заявление о конце света

Исчезновение лесов, нехватка чистой воды и другие масштабные природные кризисы сами по себе ещё нельзя считать концом света, считает экстрасенс Зираддин Рзаев. В его понимании, о настоящем апокалипсисе можно говорить только в случае полного уничтожения Земли.

«Конец света, в моём понимании, — полное разрушение земного шара. То есть он вообще перестанет существовать. А то, что не будет леса или чистой воды — это не конец света, а просто природный кризис», — отметил собеседник «Радио 1».

При этом он связал современные войны, природные катаклизмы и глобальное потепление с образами, описанными в древних пророчествах. Происходящее указывает на нарушение привычного порядка и приближение человечества к опасной черте. Однако точную дату возможного конца света, по словам мистика, назвать невозможно.

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