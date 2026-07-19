«Конец света, о котором никто не говорит»: В МВФ обсудили самый вероятный сценарий апокалипсиса из-за ИИ

Внедрение искусственного интеллекта угрожает не только исчезновением целых категорий офисных профессий, но и снижением налоговых поступлений в бюджеты государств, что может привести к десятилетиям экономической нестабильности. Об этом говорится в материале Bloomberg под названием «Сценарий конца света с ИИ, о котором никто не говорит».

Автор статьи Дэвид Рамли сравнивает текущие процессы в мировой экономике с Первой промышленной революцией, когда крестьяне были вытеснены с земли, а правительства полагались на налогообложение зарплат. Исчезновение высокооплачиваемых рабочих мест одновременно увеличит расходы на пособия, обучение и поддержание порядка, создавая огромную нагрузку на госбюджеты.

«Падение доходов, рост издержек и годы неопределённости могут привести к десятилетиям нестабильности — возможно, достаточных для того, чтобы привести к падению правительств», — пишет Рамли.

Экономисты, включая бывшего министра финансов Швеции Андерса Борга, проводят параллели с «паузой Энгельса» — периодом 1801–1841 годов, когда рост производительности в Британии не сопровождался увеличением реальных зарплат.

В МВФ призвали рассматривать ИИ как «беспрецедентный макроэкономический переход», а не рядовой технологический шок. Среди предлагаемых решений — введение общего налога на потребление, однако большинство инициатив упираются в нежелание людей платить больше. Для предотвращения кризиса, по мнению фонда, решающее значение будут иметь скоординированные действия правительств и общественный консенсус.

Ранее Министерство обороны России приступило к тестированию искусственного интеллекта для обработки обращений граждан, и, как сообщил замглавы ведомства Виталий Шулика, в рамках военно-технического эксперимента алгоритмы учатся разбирать запросы, автоматически распознавать текст и направлять его по адресу. К разработке подключены профильный департамент, структура по жилищному обеспечению и Военно-социальный центр. На данном этапе ИИ тренируется для маршрутизации обращений.