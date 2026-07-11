Военкор Стешин заявил об угрозе автономных дронов с искусственным интеллектом

Военкор Дмитрий Стешин заявил, что автономные дроны с искусственным интеллектом могут представлять угрозу для человечества. Об этом он написал в своей авторской колонке на kp.ru.

По словам Стешина, такие беспилотники уже применяются в зоне СВО. Он утверждает, что дроны «Хорнет» способны самостоятельно выбирать цели и не нуждаются в GPS или постоянной связи с оператором. Военкор также заявил, что на них не действует радиоэлектронная борьба.

Стешин рассказал, что принцип работы этих аппаратов основан на технологии оптической одометрии, которая применялась во время марсианской миссии 2020 года.

«Марсианин — полностью вещь в себе и сам выбирает жертву по своему вкусу», — отметил он.

Военкор заявил, что разработку связывает с Эриком Шмидтом. По его словам, выпуском беспилотников формально занимается калифорнийская компания Swift Beat, принадлежащая эстонскому холдингу Volya Robotics. Стешин считает, что такая схема позволяет обходить ограничения, предусмотренные американской директивой DoDD 3000.09, которая требует сохранять контроль человека над применением автономных летальных систем.

Отдельно Стешин сравнил происходящее с рассказом Роберта Шекли «Страж-Птица», опубликованным в 1953 году. По его мнению, описанная фантастом история о вышедших из-под контроля автономных машинах перекликается с современными разработками.

«Пока ещё никто толком не понял, что придумано, сделано и испытывается прямо на людях оружие «Судного дня», «абсолютное оружие», способное уничтожить само Человечество. Сравнить его можно только с атомной бомбой», — заявил военкор.

Военкор выразил мнение, что после испытаний подобных систем их могут начать применять более широко. Он также подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта в военной сфере требует международного контроля и появления соглашений, ограничивающих использование подобных технологий.

Ранее стало известно что Киев задействует американские разведывательные дроны V-BAT от Shield AI для атак вглубь России, и эта техника играет всё более важную роль в конфликте. Поставки были осуществлены ранее.