«Решают не дроны, а связь»: Военный эксперт назвал главное оружие будущего

Европа разрабатывает сценарии военного конфликта с Россией, при этом ядерное оружие, вопреки ожиданиям, не перестало быть фактором сдерживания, а скорее превратилось в инструмент новых политических комбинаций. Об этом в беседе с kp.ru рассказал политолог, глава НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, проанализировав технологии, которые станут определяющими к концу десятилетия.

По мнению эксперта, главным оружием будущего станут не беспилотники, а системы связи. Любому дрону необходимы навигация и непрерывный поток данных для принятия решений — именно возможность поддерживать этот обмен будет ключевым фактором на поле боя. Что касается перевооружения Европы, Чадаев призвал не недооценивать её потенциал, но указал на критическую уязвимость: производство зависит от китайских комплектующих, в частности редкоземельных материалов и микроэлектроники.

Говоря о западных разработках, эксперт выделил две главные угрозы для России. Первая — глобальные системы спутниковой связи вроде Starlink, у которых нет российских аналогов в сопоставимом объёме. Вторая — появление реактивных дронов со скоростями в несколько сотен километров в час, которые будут гораздо труднее перехватывать существующими средствами противовоздушной обороны.

Отвечая на вопрос о роли искусственного интеллекта, Чадаев отметил, что процесс ухода человека из цепочки управления уже идёт. ИИ постепенно поднимается на оперативно-стратегический уровень, беря на себя функции, которые раньше выполняли генералы — управление ресурсами, распределение сил и анализ огромных массивов информации. При этом он подчеркнул, что война нового типа — это война сетей, где ключевой технологией становится рассредоточение и создание огромного количества дешёвых единиц, каждая из которых выполняет свою задачу.

Эксперт также предупредил, что уничтожение спутников создаст колоссальное количество космического мусора, что сделает невозможным запуск новых аппаратов на долгие годы. В заключение Чадаев отметил, что радикально менять баланс сил будут не столько политики, сколько создатели технологий, и способность быстрее принимать решения на основе ИИ и больших данных может оказаться важнее любых политических факторов.

Ранее сообщалось, что Пентагон обновил военную доктрину, предусмотрев более значительную роль искусственного интеллекта при выборе целей: новые принципы допускают переход к системам, где ИИ сможет самостоятельно инициировать действия под надзором человека, тогда как ранее решение всегда принимал оператор, и эта необходимость обоснована возросшей скоростью боевых действий и технологическими успехами противников.