Путин: Технологии стирают грань между рабочим классом и интеллигенцией

Развитие технологий сейчас стирает грань между рабочим классом и интеллигенцией. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время неформального общения в Кремле с теми, кому вручил государственные премии и звёзды Героев Труда.

Один из награждённых передал главе государства благодарность «от рабочего класса». Путин ответил, что сегодня эта граница стирается, потому что всё вокруг становится высокопроизводительным, высокотехнологичным и требует глубоких знаний и хороших навыков.

«У нас, знаете, сейчас стёрлась грань, по-моему, — стирается во всяком случае, между рабочим классом и интеллигенцией, потому что всё становится высокопроизводительным, высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших», — заметил российский лидер.

На церемонии президент России Владимир Путин заявил, что государство и общество должны помогать молодым людям находить дело, которое станет для них по-настоящему важным. Он вспомнил слова актрисы Марины Неёловой, которая всю жизнь занималась любимым делом и даже не думала, что за это ещё и награждают. Путин подчеркнул, что именно в этом и есть главный смысл профессионального пути.