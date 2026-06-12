Путин назвал важную задачу государства — помочь молодёжи найти себя

Президент России Владимир Путин заявил, что государство и общество должны помогать молодым людям находить дело, которое станет для них по-настоящему важным. Об этом он сказал в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий выдающимся россиянам.

Глава государства вспомнил слова актрисы Марины Неёловой, которая отметила, что всю жизнь занималась любимым делом и не думала, что за это ещё и награждают. Путин подчеркнул, что именно в этом и есть главный смысл профессионального пути.

«Задача общества, государства помочь им найти себя таким образом, чтобы и они, каждый из них, мог найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием добивался бы выдающихся успехов», — заявил президент.

Церемония вручения госнаград прошла в Кремле в День России. Путин во время торжества назвал единым целым все этапы более чем тысячелетнего пути России. По словам главы государства, они образуют общее наследие, которое объединяет прошлое и настоящее. Также лидер РФ указал, что единство и патриотизм являются ключевыми ценностями народа России.