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Регион
12 июня, 11:31

Путин назвал важную задачу государства — помочь молодёжи найти себя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что государство и общество должны помогать молодым людям находить дело, которое станет для них по-настоящему важным. Об этом он сказал в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий выдающимся россиянам.

Глава государства вспомнил слова актрисы Марины Неёловой, которая отметила, что всю жизнь занималась любимым делом и не думала, что за это ещё и награждают. Путин подчеркнул, что именно в этом и есть главный смысл профессионального пути.

«Задача общества, государства помочь им найти себя таким образом, чтобы и они, каждый из них, мог найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием добивался бы выдающихся успехов», — заявил президент.

Путин: Талант Марины Неёловой покорил сердца разных поколений зрителей
Путин: Талант Марины Неёловой покорил сердца разных поколений зрителей

Церемония вручения госнаград прошла в Кремле в День России. Путин во время торжества назвал единым целым все этапы более чем тысячелетнего пути России. По словам главы государства, они образуют общее наследие, которое объединяет прошлое и настоящее. Также лидер РФ указал, что единство и патриотизм являются ключевыми ценностями народа России.

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Андрей Бражников
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