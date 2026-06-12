Путин: Единство и патриотизм являются ключевыми ценностями народа России
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Единство и любовь к Родине всегда являлись ключевыми ценностями народа нашей страны. Об этом в День России заявил на церемонии в Кремле президент РФ Владимир Путин.
По его словам, всё это веками помогало народу России справляться с невзгодами.
«Сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа, помогали преодолевать все трудности», — отметил глава государства.
Напомним, что в День России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения государственных премий за 2025 год и золотых звёзд Героев труда. Мероприятие проходит в Большом Кремлёвском дворце.
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