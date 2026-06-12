Путин: Единство и патриотизм являются ключевыми ценностями народа России

Единство и любовь к Родине всегда являлись ключевыми ценностями народа нашей страны. Об этом в День России заявил на церемонии в Кремле президент РФ Владимир Путин.

По его словам, всё это веками помогало народу России справляться с невзгодами.

«Сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа, помогали преодолевать все трудности», — отметил глава государства.

Напомним, что в День России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения государственных премий за 2025 год и золотых звёзд Героев труда. Мероприятие проходит в Большом Кремлёвском дворце.