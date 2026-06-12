ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 10:17

Путин: Единство и патриотизм являются ключевыми ценностями народа России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Единство и любовь к Родине всегда являлись ключевыми ценностями народа нашей страны. Об этом в День России заявил на церемонии в Кремле президент РФ Владимир Путин.

По его словам, всё это веками помогало народу России справляться с невзгодами.

«Сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа, помогали преодолевать все трудности», — отметил глава государства.

Путин назвал единым целым все этапы более чем тысячелетнего пути России
Путин назвал единым целым все этапы более чем тысячелетнего пути России

Напомним, что в День России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения государственных премий за 2025 год и золотых звёзд Героев труда. Мероприятие проходит в Большом Кремлёвском дворце.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • День России
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar