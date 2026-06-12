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Регион
12 июня, 10:14

Путин назвал единым целым все этапы более чем тысячелетнего пути России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все этапы истории российского государства — это единое целое. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и золотых звёзд Героев Труда.

Мероприятие проходит 12 июня, в День России. Президент поздравил собравшихся с праздником.

«С Днём России! Мы отмечаем этот праздник с тёплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков», — подчеркнул глава государства.

Также глава государства упомянул уважение к ключевым событиям отечественной истории.

Путин в День России вручает госпремии за науку, культуру и правозащиту
Путин в День России вручает госпремии за науку, культуру и правозащиту

По его словам, все звенья более чем тысячелетнего пути страны невозможно отделить друг от друга. Они образуют общее наследие, которое объединяет прошлое и настоящее.

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Никита Никонов
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