Путин назвал единым целым все этапы более чем тысячелетнего пути России

Все этапы истории российского государства — это единое целое. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и золотых звёзд Героев Труда.

Мероприятие проходит 12 июня, в День России. Президент поздравил собравшихся с праздником.

«С Днём России! Мы отмечаем этот праздник с тёплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков», — подчеркнул глава государства.

Также глава государства упомянул уважение к ключевым событиям отечественной истории.

По его словам, все звенья более чем тысячелетнего пути страны невозможно отделить друг от друга. Они образуют общее наследие, которое объединяет прошлое и настоящее.