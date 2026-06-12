Путин в День России вручает госпремии за науку, культуру и правозащиту

В День России 12 июня Владимир Путин вручает государственные премии за 2025 год. Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

Награды получают деятели науки, технологий, литературы, искусства, а также представители правозащитной, гуманитарной и благотворительной сфер. Глава государства также вручает золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Это звание учреждено указом президента в 2013 году за особые заслуги перед страной.

В области правозащиты лауреатом стала Татьяна Москалькова, возглавлявшая институт уполномоченного по правам человека с апреля 2016 года по май 2026-го. С начала СВО она помогала военнослужащим и их семьям, а также мирным жителям. Благодаря её работе родственники получили сведения о судьбе 9083 бойцов, а в ходе обменов в Россию вернулся 3761 военный.

За выдающуюся благотворительность отметили главврача больницы святителя Алексия Алексея Зарова. С 2022 года под его началом медицинскую помощь оказали более чем 50 тысячам жителей исторических территорий, пострадавших от боевых действий.

Среди деятелей культуры премии удостоен режиссёр Андрей Кончаловский. Награду присудили за вклад в развитие отечественного и мирового кино. В его фильмографии — свыше 20 картин, ставших классикой и отразивших духовные искания человека.

За популяризацию исторического наследия награждены создатели сериалов и проектов о прошлом России Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Гуманитарной премией отмечен ректор МГУ Виктор Садовничий, возглавляющий вуз с 1992 года. При нём появилось более 30 новых факультетов, филиалы в регионах и за рубежом, а также строится центр «Воробьёвы горы».

В науке сразу несколько коллективов получили высокую оценку. Группа врачей — Владимир Крылов, Дмитрий Усачёв и Николай Коновалов — создала инновационные методы операций на головном и спинном мозге. Второй коллектив учёных во главе с Олегом Жданеевым, Игорем Ковшовым и Еленой Корсой-Вавиловой разработал импортозамещённый метод гидравлического разрыва пласта для добычи трудноизвлекаемой нефти.

Также премия присуждена востоковеду Алексею Васильеву. Его труды по истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке включают более 300 научных работ.