ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 06:59

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём России. Поздравление опубликовано на сайте РПЦ. Глава государства заявил, что подвиги предков, их стойкость и готовность жертвовать собой ради Родины всегда будут вдохновляющим примером для нынешних и будущих поколений.

«Любовь к родной стране, гордость за её историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», — написал Путин.

В конце поздравления российский лидер пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья.

Россия в деталях: 10 вещей, которые повергают иностранцев в шок и недоумение, а для нас они — норма
Россия в деталях: 10 вещей, которые повергают иностранцев в шок и недоумение, а для нас они — норма

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех граждан с Днём России. В своём поздравлении он назвал РФ уверенным в себе передовым государством, одной из ведущих стран мира с сильной экономикой и армией, а также гарантом справедливого мирового порядка в эпоху глобальных перемен.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • День России
  • Патриарх Кирилл
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar