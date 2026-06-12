Лукашенко поздравил Путина с Днём России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех граждан страны с Днём России. В своём поздравлении он назвал Российскую Федерацию уверенным в своих силах передовым государством, одной из ведущих стран мира с мощной экономикой и обороной, а также гарантом справедливого устройства мира в эпоху глобальных перемен.

Лукашенко также подчеркнул, как важны общая история и дружба между двумя странами.

«Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передаётся из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба даёт неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов», — подчеркнул президент.

Поздравительные послания от Лукашенко также получили премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в честь праздника в России начались длинные выходные. Граждане отдыхают с 12 по 14 июня. В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому к празднику автоматически добавились суббота и воскресенье.