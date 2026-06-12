Муфтий Гайнутдин в День России призвал сохранять мир в сердце

В День России председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий-шейх Равиль Гайнутдин пожелал соотечественникам сохранять мир в сердце и любовь к ближнему. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст поздравления, поступивший в распоряжение агентства.

По словам муфтия, День России — особенная дата. Она даёт повод обратиться к истории. Гайнутдин отметил, что многонациональный народ страны гордится своим суверенитетом и единством. Он подчеркнул, что культурные и духовные сокровища достались современным россиянам с большим трудом. Потерять это наследие нельзя. Духовный лидер заявил, что общие ценности и любовь к Родине не позволят разрушить многовековое братство.

«Дорогие братья и сёстры! В этот праздничный день от всего сердца желаю вам сохранять в своих сердцах мир и любовь к ближнему. Обращаю свои молитвы ко Всевышнему Господу с просьбой благословить Россию, даровать ей процветания и поддержать созидательные труды населяющих её народов», — написал муфтий Гайнутдин.

Ранее космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили жителей страны с Днём России. Обращение они записали на борту Международной космической станции. В госкорпорации отметили, что День России напоминает о суверенитете, единстве и великих достижениях народа. Среди таких достижений Роскосмос отдельно назвал освоение космоса.