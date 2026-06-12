Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили жителей страны с Днём России. Обращение записали на борту Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса в Telegram.

Космонавты с борта МКС поздравили жителей с Днём России. Видео © Telegram / Роскосмос

В госкорпорации отметили, что День России напоминает о суверенитете, единстве и достижениях народа. Среди таких достижений Роскосмос отдельно назвал освоение космоса.

«Наступил главный праздник для нашей страны — День России. Он напоминает нам о суверенитете, единстве и великих достижениях нашего народа, среди которых особое место занимает покорение космоса», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе напомнили о запуске первого в мире спутника, первом полёте человека в космос и выводе на орбиту первой пилотируемой орбитальной станции. В госкорпорации подчеркнули, что эти события вдохновляют жителей России на новые достижения.

Также в сообщении говорится, что сотрудники предприятий Роскосмоса продолжают дело основателей отечественной космонавтики. В качестве примера госкорпорация привела первый испытательный пуск ракеты «Союз-5» с жидкостным двигателем РД-171МВ.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России. В послании он назвал российского лидера «самым близким товарищем». Ким Чен Ын передал Путину и народу России тёплые поздравления и товарищеский привет. Он также пожелал российскому президенту здоровья, а гражданам страны — успеха, благосостояния и процветания. В телеграмме лидер КНДР заявил, что Россия под руководством Путина преодолевает внутренние и внешние вызовы. По его словам, страна уверенно движется вперёд.