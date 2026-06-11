Путин проведёт праздничные мероприятия в честь Дня России

В праздничный день у Путина запланирован рабочий график с участием в традиционных мероприятиях. Он уточнил, что формат 12 июня для главы государства остаётся стандартным и включает официальные активности. Дополнительные детали программы мероприятий пока не раскрываются.

В июне 2026 года россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 число, совпадающие с празднованием Дня России. Период считается удобным для коротких поездок и мини-отпусков. Как отмечается в подборке Life.ru, в это время уже устанавливается тёплая погода, а туристический сезон ещё не достигает пиковых нагрузок. На этом фоне предлагаются различные варианты отдыха продолжительностью около трёх дней — от автомобильных маршрутов по России до поездок к морю и зарубежных направлений с упрощённым въездом.