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11 июня, 09:47

Путин проведёт праздничные мероприятия в честь Дня России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле рассказали о планах президента России Владимира Путина на 12 июня, когда в стране отмечается День России. О графике главы государства журналистам сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В праздничный день у Путина запланирован рабочий график с участием в традиционных мероприятиях. Он уточнил, что формат 12 июня для главы государства остаётся стандартным и включает официальные активности. Дополнительные детали программы мероприятий пока не раскрываются.

Хороводы, концерты и народная одежда: как отметить День России 2026
Хороводы, концерты и народная одежда: как отметить День России 2026

В июне 2026 года россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 число, совпадающие с празднованием Дня России. Период считается удобным для коротких поездок и мини-отпусков. Как отмечается в подборке Life.ru, в это время уже устанавливается тёплая погода, а туристический сезон ещё не достигает пиковых нагрузок. На этом фоне предлагаются различные варианты отдыха продолжительностью около трёх дней — от автомобильных маршрутов по России до поездок к морю и зарубежных направлений с упрощённым въездом.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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