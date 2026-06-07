Хороводы, концерты и народная одежда: как отметить День России 2026
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День России 12 июня 2026: выходной или рабочий, история праздника, традиции. Афиша Москвы: ВДНХ, концерт на Красной площади, салют. Регионы: фестиваль на Бирюзовой Катуни, фестиваль автотехники в Туле.
День России 2026: когда выходной, как отметить. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын © Gemini Nano Banana
День России — один из главных государственных праздников, который каждый год отмечается в июне. Какого числа отмечают День России, когда появился этот праздник в нашей стране, будет ли выходной в День России, читайте подробнее в материале Life.ru.
Как отдыхаем на День России 2026: официальные выходные
В 2026 году День России 12 июня выпадает на пятницу, поэтому россиян ожидают трёхдневные выходные — с 12 по 14 июня. Четверг 11 июня — сокращённый на час день, так как является предпраздничным.
Помните, что работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (согласно ст. 153 ТК РФ). По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.
История праздника: от декларации до Дня России
12 июня 1990 года на I съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российских законов над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и конституции 1993 года.
Официальный статус нерабочего дня праздник получил в 1992 году, когда ещё назывался Днём принятия декларации о государственном суверенитете. Его нынешнее название — День России — закрепили в Трудовом кодексе в 2002 году.
Поскольку этот праздник был учреждён в годы становления новой России, он отражает динамизм нашей страны, готовность идти вперёд, сохраняя традиции. К тому же сохранение в наше время памятной даты родом из 90-х — знак непрерывности и преемственности истории.
Также День России подчёркивает многообразие нашей страны, её многонациональность, сосуществование языков, религий и обычаев. Это подчёркивает важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми гражданами страны.
Традиции празднования Дня России
В День России проходят праздничные мероприятия, концерты, состязания, эстафеты и флешмобы. Президент традиционно вручает Государственные премии Российской Федерации за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, а также за выдающиеся производственные результаты. В Москве на Красной площади также обычно проводят торжества, отмечают и в регионах.
Зрители на праздничном концерте, посвящённом Дню России, который проходит на Красной площади. Фото © ТАСС / Михаил Синицын
Популярной остаётся акция «Надень народное на День России». Её проведение призвано способствовать возрождению национальной самобытности и гордости за культуру нашей страны, населённой более 160 народами. Мероприятие проходит на фестивальных площадках, в музеях, сопровождается конкурсами и мастер-классами.
Афиша Дня России 2026 в Москве
10 июня — фестиваль «Россия — это мы! Созвучие культур»
10 июня в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе состоится всероссийский фестиваль народного творчества «Россия — это мы! Созвучие культур». В программе — большой концерт, выставки и презентации регионов, где мастера из разных уголков страны покажут свои ремёсла и творческие традиции.
Праздничный концерт в Кремле
Накануне праздника, 11 июня в 19:00 на главной сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится праздничный концерт «Мой дом — Россия». Выступят известные артисты: Григорий Лепс, Дима Билан, Лев Лещенко, Татьяна Куртукова, Анита Цой, Пелагея, Жасмин, хор имени Пятницкого, Кубанский казачий хор и другие.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта на Красной площади. Фото © ТАСС / Карпухин
12–15 июня — программа на ВДНХ («Городская ферма»)
«Городская ферма на ВДНХ» встретит посетителей развлекательной программой для разного возраста. На площадку приедут гости — фермеры из Новосибирска со своей аутентичной продукцией.
Праздничные площадки в парках Москвы
- ВДНХ — интерактивные площадки, экскурсии, мастер‑классы.
- «Кузьминки» — концерты, мастер‑классы, творческие конкурсы.
- Таганский парк (12:00–16:00): концерт; выставка «Костюмы народов России»; интерактивные зоны и мастер‑классы; квиз «Культура России».
- Царицыно — музыкальная акция «Хоромарафон-2026». Примут участие коллективы из Москвы, Подмосковья и других регионов страны, студенческие хоры ведущих вузов, ансамбли Российской академии музыки имени Гнесиных и уникальный хор незрячих певчих храма Воскресения Христова в Сокольниках.
Главным событием вечера станет большое общее выступление у Большого дворца. Более 350 артистов объединятся в единый хор вместе со зрителями. Прозвучат «Катюша», «Вечерний звон», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин», а также гимн России.
Как отметить День России в Москве и регионах. Фото © ТАСС / Александр Патрин
Где смотреть салют 12 июня 2026 в Москве
Праздник по традиции ежегодно завершается красочным салютом. Но о проведении салюта в 2026 году пока не объявляли.
В прошлые годы салют по традиции запускали на нескольких площадках Москвы. Как правило, наблюдать феерию красок можно было почти из любой точки в пределах Садового кольца. Лучшая панорама открывалась со смотровых площадок — Воробьёвых гор и Поклонной горы, у Северных ворот ВДНХ, на Лужнецкой набережной напротив Большой спортивной арены, а также с набережных и мостов Москвы-реки. Фейерверки начинались в 22.00.
Как День России отмечают в регионах
Алтайский край — фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни»
Фестиваль состоится с 8 по 12 июня 2026 года в одном из живописнейших мест Алтайского края на берегу горной реки Катуни. В программе — народные гуляния, игры и забавы, работы народных мастеров, хороводы, мастер-классы по традиционным ремёслам, танцам и песням, дегустация блюд национальной кухни, культура и быт народов Алтая.
Тульская область — фестиваль «Россия — семья семей»
В рамках фестиваля состоится экономическая ярмарка с секретами национальных блюд, а также флешмоб «Хоровод единства». Также запланированы выступления народных коллективов, творческие мастер-классы, национальные игры и показ народных костюмов.
Также пройдёт ралли исторических автомобилей полной структуры в рамках Кубка Российской Федерации по автомобильному спорту в классе ретро-ралли. Победителей ждёт приз губернатора Тульской области. В этом году, в рамках года народов России, участники предстанут в костюмах с национальным колоритом.
Татарстан
В Национальном музее Республики Татарстан накануне Дня России состоится праздничный концерт. Прозвучат патриотические, эстрадные, джазовые произведения, произведения для инструменталистов-солистов (саксофон, труба тромбон) с оркестром и для вокалистов с оркестром. Выступят оркестр танкового училища и сводный оркестр Росгвардии и МВД.
Празднование Дня России на площади у Центра семьи «Казан» в Казани. Фото © ТАСС / / Бизнес Online / Сергей Елагин
В казанском парке имени Урицкого 12 июня пройдёт фестиваль с участием казачьего ансамбля и женского хора «Ивушка». А в 16.00 — большой концерт у Центра семьи «Казан». На площади у Чаши будут различные активности: аквагрим, аниматоры и детские мини-аттракционы, а также мастер-классы.
Кто поздравляет россиян с Днём России
Президент РФ обычно выступает с официальным поздравлением. Например, в 2025 году Владимир Путин поздравил граждан во время церемонии вручения наград Героям Труда и лауреатам государственных премий в Кремле. В его речи подчёркивалась связь праздника с тысячелетним путём государства, его историей, культурой и многонациональным народом.
Губернаторы также публикуют поздравления в адрес жителей своих регионов. В прошлом они адресовали обращения к гражданам, акцентируя внимание на значении праздника как символа единства, истории страны и ответственности за её будущее.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какого числа День России в 2026 году?
День России в 2026 году — 12 июня. Дата фиксированная.
Праздничный салют в парке «Патриот». Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
12 июня 2026 — выходной или рабочий день?
В соответствии с Трудовым кодексом 12 июня — выходной праздничный день.
Сколько дней отдыхаем на День России 2026?
На День России 2026 отдыхаем три дня — с 12 по 14 июня.
11 июня 2026 — сокращённый день или нет?
Да, 11 июня 2026 — сокращённый предпраздничный день. Время работы сокращается на 1 час.
Где можно посмотреть салют на День России в Москве?
О салюте на День России 12 июня 2026 пока официально не объявляли. Но в прошлые годы лучшая панорама открывалась со смотровых площадок — Воробьёвых гор и Поклонной горы, у Северных ворот ВДНХ, на Лужнецкой набережной напротив Большой спортивной арены, а также с набережных и мостов Москвы-реки.
Что за акция «Надень народное на День России»?
Акция «Надень народное на День России» призвана способствовать возрождению национальной самобытности и гордости за культуру нашей страны, населённой более 160 народами. Мероприятие проходит на фестивальных площадках, в музеях, сопровождается конкурсами и мастер-классами.
Куда сходить с детьми на День России 2026 в Москве?
С детьми на День России в Москве можно посетить праздничную программу на «Городской ферме ВДНХ», а также в московских парках: Таганском, в Кузьминках, в Царицыно.
Заключение
День России 12 июня — это возможность не только отдохнуть, но и вместе вспомнить важные события истории страны, её достижения и почувствовать единство. Посещение мероприятий станет поводом для новых ярких впечатлений, а дети узнают о нашей стране больше. Отмечайте праздник вместе! С Днём России!