Хороводы, концерты и народная одежда: как отметить День России 2026 Оглавление Как отдыхаем на День России 2026: официальные выходные История праздника: от декларации до Дня России Традиции празднования Дня России Афиша Дня России 2026 в Москве 10 июня — фестиваль «Россия — это мы! Созвучие культур» Праздничный концерт в Кремле 12–15 июня — программа на ВДНХ («Городская ферма») Праздничные площадки в парках Москвы Где смотреть салют 12 июня 2026 в Москве Как День России отмечают в регионах Алтайский край — фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» Тульская область — фестиваль «Россия — семья семей» Татарстан Кто поздравляет россиян с Днём России Часто задаваемые вопросы (FAQ) Какого числа День России в 2026 году? 12 июня 2026 — выходной или рабочий день? Сколько дней отдыхаем на День России 2026? 11 июня 2026 — сокращённый день или нет? Где можно посмотреть салют на День России в Москве? Что за акция «Надень народное на День России»? Куда сходить с детьми на День России 2026 в Москве? Заключение День России 12 июня 2026: выходной или рабочий, история праздника, традиции. Афиша Москвы: ВДНХ, концерт на Красной площади, салют. Регионы: фестиваль на Бирюзовой Катуни, фестиваль автотехники в Туле. 7 июня, 07:01 День России 2026: когда выходной, как отметить. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын © Gemini Nano Banana

День России — один из главных государственных праздников, который каждый год отмечается в июне. Какого числа отмечают День России, когда появился этот праздник в нашей стране, будет ли выходной в День России, читайте подробнее в материале Life.ru.

Как отдыхаем на День России 2026: официальные выходные

В 2026 году День России 12 июня выпадает на пятницу, поэтому россиян ожидают трёхдневные выходные — с 12 по 14 июня. Четверг 11 июня — сокращённый на час день, так как является предпраздничным.

Помните, что работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (согласно ст. 153 ТК РФ). По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.

История праздника: от декларации до Дня России

12 июня 1990 года на I съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российских законов над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и конституции 1993 года.

Официальный статус нерабочего дня праздник получил в 1992 году, когда ещё назывался Днём принятия декларации о государственном суверенитете. Его нынешнее название — День России — закрепили в Трудовом кодексе в 2002 году.

Поскольку этот праздник был учреждён в годы становления новой России, он отражает динамизм нашей страны, готовность идти вперёд, сохраняя традиции. К тому же сохранение в наше время памятной даты родом из 90-х — знак непрерывности и преемственности истории.

Также День России подчёркивает многообразие нашей страны, её многонациональность, сосуществование языков, религий и обычаев. Это подчёркивает важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми гражданами страны.

Традиции празднования Дня России

В День России проходят праздничные мероприятия, концерты, состязания, эстафеты и флешмобы. Президент традиционно вручает Государственные премии Российской Федерации за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, а также за выдающиеся производственные результаты. В Москве на Красной площади также обычно проводят торжества, отмечают и в регионах.

Зрители на праздничном концерте, посвящённом Дню России, который проходит на Красной площади. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Популярной остаётся акция «Надень народное на День России». Её проведение призвано способствовать возрождению национальной самобытности и гордости за культуру нашей страны, населённой более 160 народами. Мероприятие проходит на фестивальных площадках, в музеях, сопровождается конкурсами и мастер-классами.

Афиша Дня России 2026 в Москве

10 июня — фестиваль «Россия — это мы! Созвучие культур»

10 июня в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе состоится всероссийский фестиваль народного творчества «Россия — это мы! Созвучие культур». В программе — большой концерт, выставки и презентации регионов, где мастера из разных уголков страны покажут свои ремёсла и творческие традиции.

Праздничный концерт в Кремле

Накануне праздника, 11 июня в 19:00 на главной сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится праздничный концерт «Мой дом — Россия». Выступят известные артисты: Григорий Лепс, Дима Билан, Лев Лещенко, Татьяна Куртукова, Анита Цой, Пелагея, Жасмин, хор имени Пятницкого, Кубанский казачий хор и другие.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта на Красной площади. Фото © ТАСС / Карпухин

12–15 июня — программа на ВДНХ («Городская ферма»)

«Городская ферма на ВДНХ» встретит посетителей развлекательной программой для разного возраста. На площадку приедут гости — фермеры из Новосибирска со своей аутентичной продукцией.

Праздничные площадки в парках Москвы

ВДНХ — интерактивные площадки, экскурсии, мастер‑классы.

— интерактивные площадки, экскурсии, мастер‑классы. «Кузьминки» — концерты, мастер‑классы, творческие конкурсы.

— концерты, мастер‑классы, творческие конкурсы. Таганский парк (12:00–16:00): концерт; выставка «Костюмы народов России»; интерактивные зоны и мастер‑классы; квиз «Культура России».

(12:00–16:00): концерт; выставка «Костюмы народов России»; интерактивные зоны и мастер‑классы; квиз «Культура России». Царицыно — музыкальная акция «Хоромарафон-2026». Примут участие коллективы из Москвы, Подмосковья и других регионов страны, студенческие хоры ведущих вузов, ансамбли Российской академии музыки имени Гнесиных и уникальный хор незрячих певчих храма Воскресения Христова в Сокольниках.

Главным событием вечера станет большое общее выступление у Большого дворца. Более 350 артистов объединятся в единый хор вместе со зрителями. Прозвучат «Катюша», «Вечерний звон», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин», а также гимн России.

Как отметить День России в Москве и регионах. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Где смотреть салют 12 июня 2026 в Москве

Праздник по традиции ежегодно завершается красочным салютом. Но о проведении салюта в 2026 году пока не объявляли.

В прошлые годы салют по традиции запускали на нескольких площадках Москвы. Как правило, наблюдать феерию красок можно было почти из любой точки в пределах Садового кольца. Лучшая панорама открывалась со смотровых площадок — Воробьёвых гор и Поклонной горы, у Северных ворот ВДНХ, на Лужнецкой набережной напротив Большой спортивной арены, а также с набережных и мостов Москвы-реки. Фейерверки начинались в 22.00.

Как День России отмечают в регионах

Алтайский край — фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни»

Фестиваль состоится с 8 по 12 июня 2026 года в одном из живописнейших мест Алтайского края на берегу горной реки Катуни. В программе — народные гуляния, игры и забавы, работы народных мастеров, хороводы, мастер-классы по традиционным ремёслам, танцам и песням, дегустация блюд национальной кухни, культура и быт народов Алтая.

Тульская область — фестиваль «Россия — семья семей»

В рамках фестиваля состоится экономическая ярмарка с секретами национальных блюд, а также флешмоб «Хоровод единства». Также запланированы выступления народных коллективов, творческие мастер-классы, национальные игры и показ народных костюмов.

Также пройдёт ралли исторических автомобилей полной структуры в рамках Кубка Российской Федерации по автомобильному спорту в классе ретро-ралли. Победителей ждёт приз губернатора Тульской области. В этом году, в рамках года народов России, участники предстанут в костюмах с национальным колоритом.

Татарстан

В Национальном музее Республики Татарстан накануне Дня России состоится праздничный концерт. Прозвучат патриотические, эстрадные, джазовые произведения, произведения для инструменталистов-солистов (саксофон, труба тромбон) с оркестром и для вокалистов с оркестром. Выступят оркестр танкового училища и сводный оркестр Росгвардии и МВД.

Празднование Дня России на площади у Центра семьи «Казан» в Казани. Фото © ТАСС / / Бизнес Online / Сергей Елагин

В казанском парке имени Урицкого 12 июня пройдёт фестиваль с участием казачьего ансамбля и женского хора «Ивушка». А в 16.00 — большой концерт у Центра семьи «Казан». На площади у Чаши будут различные активности: аквагрим, аниматоры и детские мини-аттракционы, а также мастер-классы.

Кто поздравляет россиян с Днём России

Президент РФ обычно выступает с официальным поздравлением. Например, в 2025 году Владимир Путин поздравил граждан во время церемонии вручения наград Героям Труда и лауреатам государственных премий в Кремле. В его речи подчёркивалась связь праздника с тысячелетним путём государства, его историей, культурой и многонациональным народом.

Губернаторы также публикуют поздравления в адрес жителей своих регионов. В прошлом они адресовали обращения к гражданам, акцентируя внимание на значении праздника как символа единства, истории страны и ответственности за её будущее.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какого числа День России в 2026 году?

День России в 2026 году — 12 июня. Дата фиксированная.

Праздничный салют в парке «Патриот». Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

12 июня 2026 — выходной или рабочий день?

В соответствии с Трудовым кодексом 12 июня — выходной праздничный день.

Сколько дней отдыхаем на День России 2026?

На День России 2026 отдыхаем три дня — с 12 по 14 июня.

11 июня 2026 — сокращённый день или нет?

Да, 11 июня 2026 — сокращённый предпраздничный день. Время работы сокращается на 1 час.

Где можно посмотреть салют на День России в Москве?

О салюте на День России 12 июня 2026 пока официально не объявляли. Но в прошлые годы лучшая панорама открывалась со смотровых площадок — Воробьёвых гор и Поклонной горы, у Северных ворот ВДНХ, на Лужнецкой набережной напротив Большой спортивной арены, а также с набережных и мостов Москвы-реки.

Что за акция «Надень народное на День России»?

Акция «Надень народное на День России» призвана способствовать возрождению национальной самобытности и гордости за культуру нашей страны, населённой более 160 народами. Мероприятие проходит на фестивальных площадках, в музеях, сопровождается конкурсами и мастер-классами.

Куда сходить с детьми на День России 2026 в Москве?

С детьми на День России в Москве можно посетить праздничную программу на «Городской ферме ВДНХ», а также в московских парках: Таганском, в Кузьминках, в Царицыно.

Заключение

День России 12 июня — это возможность не только отдохнуть, но и вместе вспомнить важные события истории страны, её достижения и почувствовать единство. Посещение мероприятий станет поводом для новых ярких впечатлений, а дети узнают о нашей стране больше. Отмечайте праздник вместе! С Днём России!