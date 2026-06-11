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Регион
11 июня, 11:51

«Самый близкий мой товарищ»: Ким Чен Ын направил тёплое поздравление Путину в честь Дня России

Лидер КНДР поздравил Путина с Днём России и назвал его «самым близким товарищем»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России, в которой назвал его «самым близким товарищем». Поздравление было опубликовано Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

В своём послании Ким Чен Ын передал «тёплые поздравления и товарищеский привет» российскому президенту и народу России, а также пожелал им успехов и процветания.

«Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу — вечного успеха, благосостояния и процветания», — говорится в телеграмме.

Лидер КНДР также отметил, что Россия, по его словам, под руководством Владимира Путина преодолевает внутренние и внешние вызовы и уверенно движется вперёд.

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Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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