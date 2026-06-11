«Самый близкий мой товарищ»: Ким Чен Ын направил тёплое поздравление Путину в честь Дня России
Лидер КНДР поздравил Путина с Днём России и назвал его «самым близким товарищем»
Обложка © Life.ru
Глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России, в которой назвал его «самым близким товарищем». Поздравление было опубликовано Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
В своём послании Ким Чен Ын передал «тёплые поздравления и товарищеский привет» российскому президенту и народу России, а также пожелал им успехов и процветания.
«Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу — вечного успеха, благосостояния и процветания», — говорится в телеграмме.
Лидер КНДР также отметил, что Россия, по его словам, под руководством Владимира Путина преодолевает внутренние и внешние вызовы и уверенно движется вперёд.
Ранее в Кремле сообщили о рабочем графике президента России Владимира Путина на 12 июня — День России. Праздничная дата не предполагает выходного режима для президента: в этот день запланировано участие в традиционных официальных мероприятиях. Формат работы 12 июня остаётся стандартным и включает ряд государственных активностей.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.