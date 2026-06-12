В Братиславе, Праге и Дублине отметили День России

При содействии посольств Российской Федерации в Словакии и Чехии в Русских домах, расположенных в Братиславе и Праге, были организованы торжественные мероприятия по случаю Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

В Братиславе праздник прошёл при участии Союза русских. Его председатель Марина Маттиелигова поздравила гостей и отметила необходимость беречь культурное наследие, поддерживать связь между соотечественниками и передавать традиции молодому поколению.

Торжественное открытие выставки Русского географического общества «Самая красивая страна» стало одним из центральных событий вечера. В экспозиции были представлены уникальные фотографии, отражающие природное богатство и культурное многообразие России. Документальный фильм режиссёра и оператора Дмитрия Шпиленка «Огненный лис» о жизни на Камчатке произвёл на гостей особое впечатление.

Концерт в пражском Русском доме с ансамблем «Кавказ» перенёс зрителей к горским народам РФ. Звучали кавказские мелодии и казачьи песни. В честь Дня России в посольстве Российской Федерации в Чехии прошёл традиционный государственный приём. Информация об этом была опубликована диппредставительством на его странице в социальной сети.

«Торжество своим присутствием почтили представители аккредитованных в Чехии дипломатических миссий, чешских, немецких и британских политических и деловых кругов, российские и чешские культурные и общественные деятели, а также члены байкерского клуба «Ночные Волки», — отметили дипломаты.

Согласно информации, предоставленной корреспонденту ТАСС дипломатической миссией, в торжественном приёме, организованном посольством Российской Федерации в Ирландии по случаю Дня России, приняли участие российские соотечественники, представители ирландской общественности, а также члены дипломатического корпуса.

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом наградила во время приёма нескольких соотечественников. Им вручили знаки имени Анны Ахматовой, дипломы и благодарственные письма за продвижение русского языка и культуры, личный вклад в изучение, сохранение и распространение русского языка, российской истории и культуры, традиций народов РФ и духовного наследия в Ирландии, а также за консолидацию диаспоры и воспитание молодого поколения соотечественников.

Ранее космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили жителей страны с Днём России. В госкорпорации отметили, что День России напоминает о суверенитете, единстве и достижениях народа. Среди таких достижений Роскосмос отдельно назвал освоение космоса.