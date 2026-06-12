В России начались длинные выходные с 12 по 14 июня
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В России начались длинные выходные. Граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России.
В 2026 году День России выпадает на пятницу. К праздничному дню автоматически присоединились суббота и воскресенье. Ранее россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в честь Дня Весны и Труда. Также нерабочими были дни с 9 по 11 мая, когда отмечали День Победы. В этом году длинных выходных больше не будет. Однако 4 ноября страну ждёт ещё один дополнительный выходной в честь Дня народного единства.
Ранее сообщалось, что аномально тёплая погода с тридцатиградусной температурой воздуха сохранится в столичном регионе вплоть до конца праздничных выходных — до воскресенья 14 июня. До воскресенья в Москве прогнозируется до +31, а в пятницу, возможно, температура достигнет отметки в +33 градуса. Жителям столицы рекомендовали соблюдать осторожность и избегать длительного пребывания на солнце.
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