В России начались длинные выходные с 12 по 14 июня

В 2026 году День России выпадает на пятницу. К праздничному дню автоматически присоединились суббота и воскресенье. Ранее россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в честь Дня Весны и Труда. Также нерабочими были дни с 9 по 11 мая, когда отмечали День Победы. В этом году длинных выходных больше не будет. Однако 4 ноября страну ждёт ещё один дополнительный выходной в честь Дня народного единства.