Bed rotting по-русски: Каждый третий россиянин еженедельно проводит выходной день в кровати

Девелопер Level Group провёл исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к формату отдыха «день в кровати» и как часто намеренно проводят выходной дома. Результаты оказались в распоряжении Life.ru.

Около половины россиян (52%) хотя бы раз в месяц намеренно остаются дома и проводят выходной в постели. Из них каждый третий (28%) практикует такой отдых каждую неделю, ещё каждый четвёртый (24%) — 1–3 раза в месяц.

Для трети опрошенных (38%) «день в кровати» воспринимается как нормальный способ восстановления, хотя и не единственный. Ещё 23% и вовсе приравнивают такой отдых к полноценному восстановлению — почти как прогулку или спорт. При этом каждый пятый (19%) по-прежнему считает это признаком усталости или лени, такое мнение преимущественно свойственно старшему поколению в возрасте от 46 лет (17%). Почти столько же россиян (20%) отмечают, что это нормальный способ восстановится, но не предпочтительный.

Лидером по популярности «дней в кровати» ожидаемо оказались зумеры (18–28 лет). Среди них 61% проводят целый выходной дома почти каждую неделю — это втрое больше, чем среди поколения 46+ (21%) и вдвое больше, чем среди миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет (34%). При этом 67% зумеров называют такой отдых нормальным способом восстановиться — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

«Для молодого поколения bed rotting — это не прокрастинация, а осознанный выбор. Зумеры переосмысливают само понятие продуктивности: для них полноценный отдых дома — такая же часть здоровой жизни, как спорт или прогулки. Мы фиксируем этот тренд и в запросах к жилью: молодые покупатели всё больше внимания уделяют качеству домашнего пространства, его комфорту и функциональности, ведь дом для них это не просто место для сна, а полноценная среда жизни», — рассказывают в пресс-службе Level Group.

Интересно, что поколение 39–45 лет оказалось неожиданно близко к зумерам по частоте домашних выходных: 39% из них также проводят дома почти каждую неделю. Однако их отношение к такому отдыху заметно сдержаннее — 42% называют его нормальным, а 30% — полноценным. Старшее поколение (46+) чаще всего остаётся дома 1–3 раза в месяц (34%) и реже других считает такой формат полноценным отдыхом.

Bed rotting (гниение в кровати) — осознанное решение остаться в постели на весь день. Кровать всё чаще перестаёт быть только местом для сна и превращается в пространство, где люди работают, едят, отдыхают и прячутся от стресса. Почему люди осознанно «гниют» в постели целыми днями — в материале Life.ru.