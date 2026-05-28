Bed rotting — не лень, а сигнал: Почему люди осознанно «гниют» в постели целыми днями

Bed rotting (гниение в кровати) — осознанное решение остаться в постели на весь день. Кровать всё чаще перестаёт быть только местом для сна и превращается в пространство, где люди работают, едят, отдыхают и прячутся от стресса. Об этом РИАМО сообщила клинический психолог Лилия Гладких.

По её словам, спать, есть и заниматься сексом человек может только в тотальной безопасности. Кровать ассоциативно и на уровне тела позволяет расслабиться больше, чем любая другая обстановка. Ярче всего этот процесс был виден в ковидные времена, когда люди буквально «переползли» в постель. Прямая угроза смерти заставляла искать убежище, где можно почувствовать себя как у мамы на ручках.

В любые стрессовые моменты нас отбрасывает назад: мы регрессируем на более ранний этап развития и используем то, что ему соответствует (две базовые функции — поесть и поспать). В условиях урбанизации и ограниченной площади кровать часто — единственное место, где можно растянуться в полный рост.

«Кровать становится убежищем не от лени, а от перегрузки. И это сигнал: не "со мной что-то не так", а "мне нужно восстановить ресурс"», — рассказала специалист.

