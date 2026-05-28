Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 08:48

Bed rotting — не лень, а сигнал: Почему люди осознанно «гниют» в постели целыми днями

Психолог Гладких: Кровать стала убежищем от стресса, люди там работают и едят

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Bed rotting (гниение в кровати) — осознанное решение остаться в постели на весь день. Кровать всё чаще перестаёт быть только местом для сна и превращается в пространство, где люди работают, едят, отдыхают и прячутся от стресса. Об этом РИАМО сообщила клинический психолог Лилия Гладких.

По её словам, спать, есть и заниматься сексом человек может только в тотальной безопасности. Кровать ассоциативно и на уровне тела позволяет расслабиться больше, чем любая другая обстановка. Ярче всего этот процесс был виден в ковидные времена, когда люди буквально «переползли» в постель. Прямая угроза смерти заставляла искать убежище, где можно почувствовать себя как у мамы на ручках.

В любые стрессовые моменты нас отбрасывает назад: мы регрессируем на более ранний этап развития и используем то, что ему соответствует (две базовые функции — поесть и поспать). В условиях урбанизации и ограниченной площади кровать часто — единственное место, где можно растянуться в полный рост.

«Кровать становится убежищем не от лени, а от перегрузки. И это сигнал: не "со мной что-то не так", а "мне нужно восстановить ресурс"», — рассказала специалист.

Почему нельзя заряжать телефон рядом с кроватью: 5 причин, из-за которых вы разрушаете своё здоровье
Почему нельзя заряжать телефон рядом с кроватью: 5 причин, из-за которых вы разрушаете своё здоровье

А ранее Life.ru писал, что жители Москвы стали чаще есть в постели, чем заниматься сексом. Кровать постепенно превратилась в универсальное пространство. Более половины россиян листают там соцсети, смотрят сериалы, совершают онлайн-покупки и даже работают или учатся.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar