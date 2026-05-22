Москвичи стали чаще есть в постели, чем заниматься сексом. Об этом Life.ru рассказали в сет доставки суши и роллов «Много лосося».

Исследование показало, что 31% россиян регулярно завтракают в постели. В Москве этот показатель оказался ещё выше — почти 45%. Чаще всего такой привычкой отличаются зумеры и миллениалы. При этом, сексом занимаются лишь 22% россиян. У столичных жителей показатель меньше — лишь 14% респондентов регулярно занимаются в кровати интимом.

Самыми популярными блюдами для утреннего перекуса стали бутерброды и сэндвичи, кофе, блюда из яиц, сырники и сладости. Женщины чаще предпочитают готовить завтрак самостоятельно, а мужчины — ждать угощение от партнёра или оформлять доставку.

При этом многие используют кровать и для других приёмов пищи. Более четверти опрошенных признались, что едят там в течение дня, а вечером популярностью пользуются чипсы, сладости и пицца. Среди москвичей почти половина устраивает перекусы перед сном.

Опрос также показал, что кровать постепенно превратилась в универсальное пространство. Более половины россиян листают там соцсети, смотрят сериалы, совершают онлайн-покупки и даже работают или учатся.

Кроме того, часть респондентов рассказала, что использует кровать как место для эмоциональной разрядки. Около 9% россиян признались, что плачут в постели, а среди жителей столицы таких оказалось ещё больше — 16%.

Авторы исследования сделали вывод, что для многих россиян кровать уже стала одновременно кухней, офисом, кинотеатром и зоной отдыха.

Ранее Life.ru сообщал, что сила любви не связана с частотой секса в отношениях. У опрошенных разброс оказался очень большим: у одних пар секса не было вовсе, а у других частота доходила до 20 раз за семь дней. При этом интенсивность чувств сама по себе не объясняла, как часто партнёры занимаются сексом.