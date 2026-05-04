«Эйфория» вернула в моду опасный секс-фетиш: эксперты объяснили, почему он может убить

Популярный молодёжный сериал «Эйфория» снова вывел в публичное обсуждение одну из рискованных БДСМ-практик — мумификацию. Эксперты предупредили, что такие эксперименты могут быть опасны для здоровья и жизни.

Секс-коуч Джиджи Энгл объяснила изданию Metro, что подобная практика связана не столько с прямой сексуальной стимуляцией, сколько с динамикой контроля и полного доверия между партнёрами.

Героиня Джулс практикует опасную БДСМ-практику: позволяет партнёру целиком обернуть себя в пищевую плёнку, оставив лишь два отверстия — для дыхания и коитуса. Кадр из сериала «Эйфория» / © HBO Entertainment 2026

«Участников возбуждает динамика власти, когда подчиненный полностью доверяется доминанту. Гениталии часто вообще не стимулируются, а эротический заряд исходит от самого процесса мумификации», — добавила секс-коуч.

При этом Энгл подчеркнула, что такие действия допустимы только при полном согласии, с проверенным партнёром и возможностью остановить происходящее в любой момент. Она также отметила, что использование кляпа в подобных ситуациях повышает риск.

Психотерапевт Кэтрин Кавалло высказалась ещё жёстче. По её словам, мумификация может привести к механической асфиксии, повреждению мозга и смерти.

Особую тревогу у специалиста вызывают люди, которые узнают о таких практиках из сериалов, СМИ или онлайн-сообществ, но не понимают реального уровня опасности.

«Я особенно беспокоюсь за тех, кто может прочитать об этом фетише в СМИ или онлайн-сообществах, не осознавая всей опасности. Некоторые могут испытывать потребность в экспериментах или бояться выглядеть "неопытными" или "наивными"», — добавила она.

Кавалло предупредила, что даже попытка «исследовать сексуальность» в таком формате может быстро стать небезопасной. Эксперт призвала отказаться от подобных экспериментов.