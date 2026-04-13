Зрители «отменяют» культовый зумерский сериал «Эйфория» из-за педофильских сцен

Третий сезон американского подросткового сериала «Эйфория» ещё до своего выхода в апреле текущего года оказался скандальным. Поклонники призвали бойкотировать проект из-за плохой работы режиссёра Сэма Левинсона.

«Нам всем стоит бойкотировать третий сезон «Эйфории», чтобы заявить о своей позиции. Чтобы сказать этим каналам, что они не могут годами выпускать новые сезоны и ожидать, что фанаты просто будут с этим согласны», — пишут поклонники на портале Reddit.

В рекламном тизере Кэсси, которую играет Сидни Суини, пытается обрести славу на OnlyFans. В одном из кадров она появляется перед зрителями в короткой юбке школьницы с раздвинутыми ногами, на голове у неё хвостики, а во рту соска. Поклонники ужаснулись тому, что на экране практически легализуется педофилия в духе скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна, уличённого в связях с несовершеннолетними и в секс-торговле девочками.

Режиссёра «Эйфории» уже назвали похотливым извращенцем и допустили, что он просто пытается через съёмки фильма реализовать свои похотливые намерения в отношении маленьких девочек. Как уже анонсировалось, действие третьего сезона сериала развернётся спустя пять лет после событий второго сезона. Главные герои повзрослели, но их мучают всё те же проблемы.

Ранее голливудская актриса Сидни Суини предстала обнажённой, покрытой только золотой краской, в фотосессии для журнала W Magazine. Образ был создан как отсылка к культовому фильму о Джеймсе Бонде «Голдфингер», вышедшему в 1964 году, где персонаж Ширли Итон погибает после окрашивания кожи.