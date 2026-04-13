Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 11:18

Зрители «отменяют» культовый зумерский сериал «Эйфория» из-за педофильских сцен

Обложка © фильм «Эйфория», режиссер Сэм Левинсон и др.,сценарист Рон Лешем и др./ Kinopoisk

Третий сезон американского подросткового сериала «Эйфория» ещё до своего выхода в апреле текущего года оказался скандальным. Поклонники призвали бойкотировать проект из-за плохой работы режиссёра Сэма Левинсона.

«Нам всем стоит бойкотировать третий сезон «Эйфории», чтобы заявить о своей позиции. Чтобы сказать этим каналам, что они не могут годами выпускать новые сезоны и ожидать, что фанаты просто будут с этим согласны», пишут поклонники на портале Reddit.

В рекламном тизере Кэсси, которую играет Сидни Суини, пытается обрести славу на OnlyFans. В одном из кадров она появляется перед зрителями в короткой юбке школьницы с раздвинутыми ногами, на голове у неё хвостики, а во рту соска. Поклонники ужаснулись тому, что на экране практически легализуется педофилия в духе скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна, уличённого в связях с несовершеннолетними и в секс-торговле девочками.

Режиссёра «Эйфории» уже назвали похотливым извращенцем и допустили, что он просто пытается через съёмки фильма реализовать свои похотливые намерения в отношении маленьких девочек. Как уже анонсировалось, действие третьего сезона сериала развернётся спустя пять лет после событий второго сезона. Главные герои повзрослели, но их мучают всё те же проблемы.

«Боритесь, девочки»: Актёр из «Эйфории» записал предсмертное послание дочерям, и его слова разобьют вам сердце

Ранее голливудская актриса Сидни Суини предстала обнажённой, покрытой только золотой краской, в фотосессии для журнала W Magazine. Образ был создан как отсылка к культовому фильму о Джеймсе Бонде «Голдфингер», вышедшему в 1964 году, где персонаж Ширли Итон погибает после окрашивания кожи.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar