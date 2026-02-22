«Боритесь, девочки»: Актёр из «Эйфории» записал предсмертное послание дочерям, и его слова разобьют вам сердце

Стриминговый сервис Netflix опубликовал последнее интервью актёра Эрика Дэйна, известного по ролям в сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория». Выпуск вышел уже после его кончины в рамках проекта Famous Last Words, где показывают записи, которые разрешили обнародовать только посмертно.

Актёр Эрик Дэйн оставил дочерям прощальное послание перед смертью. Видео © Х / Netflix

В конце интервью Дейн обратился напрямую к своим дочерям, Билли и Джорджии. Он вспомнил счастливые моменты, которые они провели вместе, особенно на пляже, назвав те дни раем.

«Билли и Джорджия, эти слова для вас. Я старался. Иногда я спотыкался, но я старался. В целом, мы отлично провели время, не так ли?» — обратился к дочкам актёр.

Напоследок он завещал своим дочерям внимательно вникнуть в четыре жизненных урока, которые он вынес из своего недуга. Первый урок гласил: ценить настоящее, не позволяя прошлому или будущему омрачать его. Второй призывал отыскать своё истинное призвание, обрести дело, которое будет питать душу и давать силы для нового дня, подобно тому, как актёрское искусство когда-то захватило его самого. Третий урок заключался в мудром подходе к выбору спутников жизни, в стремлении окружить себя теми, кто будет поддерживать без осуждения и безоговорочно.

В качестве четвёртого и главного наставления Дэйн призвал дочерей бороться изо всех сил и с достоинством, никогда не сдаваться, что бы ни случилось. Он подчеркнул, что болезнь забирает его тело, но не сможет забрать дух, и что дочери унаследовали его силу и стойкость. В конце обращения актёр, не сдерживая слёз, сказал, что девочки — его сердце и его всё, и попрощался с ними навсегда.

«Боритесь, девочки, и держите головы высоко. Билли и Джорджия, вы — моё сердце. Вы — моё всё. Спокойной ночи. Я люблю вас. Это мои последние слова», — заключил он.

Напомним, что Эрик Дэйн скончался в возрасте 53 лет 19 февраля. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз — тяжёлое прогрессирующее заболевание нервной системы, также известное как болезнь Лу Герига. Последние дни актёр провёл в окружении близких друзей, супруги и двух дочерей. Несмотря на смертельный диагноз, Дейн продолжал работать до самого конца и успел завершить съёмки в финальном сезоне «Эйфории».