Стало известно, сколько россиянок начинают половую жизнь до 18 лет

Проблема раннего начала половой жизни среди девочек в России остаётся острой: в 2024 году зафиксирован рост инфекций, передающихся половым путём, среди детей до 14 лет на 33,3%, а среди подростков — на 22,2%, рассказала семейный и детский психолог Сусанна Баринова. По её словам, ежегодно около одиннадцати тысяч несовершеннолетних становятся матерями, а число абортов у девушек до 17 лет превышает три с половиной тысячи.

При этом средний возраст начала половой жизни составляет 16,1 года, а к 18 годам опыт имеют уже 40% девушек. Основные причины такого положения — отсутствие доверительного полового просвещения в семье и школе, психологическая незрелость, желание самоутвердиться, а также неблагополучный семейный фон. Ранняя половая жизнь влечёт тяжёлые медицинские последствия: бесплодие, ЗППП и риски беременности.

К социально-психологическим последствиям относятся психологическая травма, шок и паника при известии о беременности, страх перед реакцией родителей, что часто приводит к позднему обращению к врачу и скрытому течению беременности, добавила Баринова. Часть беременностей у 14–15-летних наступает в результате обмана или давления со стороны старших партнёров. Раннее материнство или аборт нередко ставят крест на образовании и социальной адаптации.

«Но всего этого можно избежать, если как можно раньше начать разговаривать с подростком о любви и близости», — подчеркнула эксперт в интервью РИАМО.

