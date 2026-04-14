14 апреля, 11:41

Терпеть или воздержаться? Аллергия на секс лишает россиян плотских утех

Сексолог Рыкова объяснила, почему воздержание не вылечит аллергию на сперму

Обложка © freepik

Аллергии на секс как физический процесс в природе не зафиксировано, зато острая иммунная реакция на сопутствующие биологические жидкости и контактные материалы — медицинский факт, рассказала сексолог Евгения Рыкова. По её словам, чаще всего врачи сталкиваются с гиперчувствительностью к латексу, компонентам лубрикантов или семенной жидкости партнёра.

В этом случае слизистые отвечают на чужеродные белки спермы мощнейшим отёком и жжением, превращая интимную близость в настоящее мучение. Мужская аллергия на собственную сперму тоже не выдумка. В профессиональной среде это состояние называют синдромом посторгазмического недомогания: редкий аутоиммунный сбой, при котором организм начинает атаковать свою же семенную жидкость, будто это опасный вирус.

Девственность до 30: Зумеры в России копят целомудрие и деньги ради «той самой»
Вместо ожидаемого расслабления после эякуляции мужчина получает резкий скачок температуры, заложенность носа, ломоту в суставах и тяжелейший мозговой туман. Изнурительный упадок сил может растянуться на несколько дней, в итоге у человека формируется настоящая фобия перед оргазмом, и сексуальное влечение попросту разрушается.

«Подобные состояния категорически нельзя терпеть или лечить воздержанием, они требуют профессиональной медицинской диагностики и подбора специфической антигистаминной иммунотерапии», — заключила собеседница РИАМО.

Раздражение вместо азарта: Как техника секса по расписанию убивает желание идти в спальню
Ранее россиянам рекомендовали три шага, чтобы восстановить пропавший из-за стресса секс в паре. Вопросом «У нас пропал секс. Значит, любовь прошла?» хотя бы раз задавались многие пары. Однако в большинстве случаев дело вовсе не в чувствах, рассказала в беседе с Life.ru психолог.

