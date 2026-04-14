Раздражение вместо азарта: Как техника секса по расписанию убивает желание идти в спальню

Методика секса по расписанию становится всё популярнее у пар, в том числе супружеских. Например — близость в определённые дни и часы: во вторник в 21:00 или в четверг в 19:00. Однако такой подход подходит не всем, рассказал Life.ru сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Эксперт подчёркивает: говорить о том, что подобная практика «убивает» отношения, было бы преувеличением. Но и рассчитывать, что ожидание автоматически усилит желание, не стоит. По его словам, более естественным для пары остаётся спонтанный формат.

Чисто физиологически бывает так, что возникает сильное желание, появляется всплеск тестостерона. Партнёры откладывают близость — «давай через пару часиков». Гормон вымывается, остаётся только воспоминание о желании, а заряда уже нет. Так можно убить либидо. Валентин Денисов-Мельников Сексолог

По его словам, в начале такая схема может даже давать эффект — за счёт новизны и азарта. Однако через одну-две недели это нередко сменяется раздражением.

Сексолог подчёркивает, что универсальных решений здесь нет. Если формат с расписанием подходит конкретной паре — его можно использовать. Если нет — лучше искать собственный комфортный ритм.

В некоторых случаях расписание действительно может работать. Например, если партнёры заранее настраиваются на близость, думают о ней в течение дня и тем самым усиливают возбуждение. Такой эффект можно назвать «стимулированным влечением».

Однако возможен и противоположный сценарий. Если один из партнёров начинает воспринимать секс как обязанность («сегодня же по графику»), это вызывает внутреннее сопротивление и снижает желание.

«Когда близость превращается в обязанность, она перестаёт восприниматься как удовольствие», — отметил Денисов-Мельников.

Поэтому, по словам специалиста, чаще всего более здоровый формат — это спонтанность. Когда возникает желание, лучше не откладывать его, а реализовывать, пока сохраняется эмоциональный и физиологический отклик.

При этом эксперт подчёркивает: главное — ориентироваться на собственные ощущения в паре, а не на универсальные схемы.

