13 апреля, 23:00

Не хотеть – нормально: Три шага, как восстановить пропавший из-за стресса секс в паре

Психолог назвала стресс, а не партнёра виновником отсутствия секса в паре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fractal Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fractal Pictures

Вопросом «У нас пропал секс. Значит, любовь прошла?» хотя бы раз задавались многие пары. Однако в большинстве случаев дело вовсе не в чувствах, рассказала в беседе с Life.ru психолог, основатель института семейной психологии Инна Мирная.

Либидо — очень чувствительная система, на которую сильнее всего влияет уровень стресса, а не романтика. Дедлайны, финансовые трудности, тревожные новости и хроническая усталость перегружают нервную систему, и организм переходит в режим выживания.

«Биология устроена просто: сначала безопасность, потом удовольствие», — пояснила Мирная.

Только 11% россиян полностью удовлетворены своей сексуальной жизнью

В таком состоянии телу не до близости. Повышается уровень кортизола — гормона стресса, который подавляет выработку гормонов, отвечающих за возбуждение и удовольствие. В результате секс перестаёт восприниматься как потребность и начинает ощущаться как дополнительная нагрузка.

Самая распространённая ошибка в этой ситуации — искать проблему друг в друге. Один партнёр думает, что его больше не хотят, второй чувствует давление и ещё сильнее отдаляется. Это приводит к обидам, напряжению и только усиливает стресс.

«Это не холодность и не равнодушие. Это защитная реакция психики», — подчеркнула эксперт.

Дополнительным фактором становится хроническая усталость. Когда человек физически и эмоционально истощён, у него просто не остаётся ресурса на близость. Интимная жизнь закономерно отходит на второй план.

Стресс как контрацептив: Репродуктолог объяснил, почему пропадает овуляция и слабеет сперма

Важную роль играет и психологическая перегрузка. Для возникновения желания необходимо внутреннее пространство, однако при постоянном потоке задач и тревог переключиться на удовольствие становится сложно.

Что делать в такой ситуации? Психолог выделяет три ключевых шага:

  • Первый — снизить давление вокруг темы секса. Чем больше ожиданий и требований, тем сильнее сопротивление. Близость не возникает по принуждению.
  • Второй — восстановить ресурс: сон, отдых, физическую активность и переключение внимания. Либидо напрямую связано с общим состоянием организма и возвращается по мере восстановления.
  • Третий — вернуть эмоциональную близость. Иногда полезно временно убрать фокус с секса и сосредоточиться на базовых формах контакта: разговорах, объятиях, совместном времени.

«Когда возвращается ощущение безопасности и тепла, тело снова начинает откликаться», — отметила Мирная.

Главное, что важно понимать: снижение либидо в период стресса — это нормальная реакция. Чаще всего это не про угасание чувств, а про перегруженную нервную систему.

Девственность до 30: Зумеры в России копят целомудрие и деньги ради «той самой»

