Только 11% россиян полностью удовлетворены своей сексуальной жизнью

Лишь 11% россиян полностью довольны своей интимной жизнью. Специалисты изучили данные опроса полутора тысяч человек и выяснили, как жители страны воспринимают секс, что для них важно и какие темы чаще вызывают вопросы. Результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство опрошенных (83%) назвали секс источником удовольствия. 76% считают его способом сближения с партнёром, 72% — физиологической потребностью. Мужчины вдвое чаще женщин называют интимную близость необходимой. При этом лишь 12% женщин и 13% мужчин воспринимают её как супружеский долг.

Главная проблема, с которой сталкиваются респонденты, — разный уровень либидо (мужчины переживают об этом немного чаще). Также в списке барьеров — несовпадение сексуальных предпочтений и общая усталость, которую почти в равной степени отмечают оба пола.

Женщинам немного легче обсуждать секс с партнёром, но сложнее всего обоим полам рассказывать о своих желаниях или признаваться, что что-то не нравится. Мужчины чаще боятся быть отвергнутыми, женщины — отказывать партнёру и говорить о физическом дискомфорте.

С возрастом приходит и понимание себя: среди опрошенных 18–34 лет только каждый четвёртый-пятый хорошо разобрался в своей сексуальности, среди старших эта доля возрастает вдвое. Раскрепощённость тоже растёт: 18–24-летние чувствуют себя в сексе «скорее свободно», но иногда испытывают неловкость, а респонденты старше 55 лет ощущают себя «очень свободно».

Март стал рекордным месяцем для интимного рынка в России. Как сообщает Life.ru, спрос на продукцию секс-шопов увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка магазинов выросла на 37%. Владелица школы сексуального образования отметила, что пик интереса к товарам для взрослых традиционно приходится на март.