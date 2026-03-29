Секс без обязательств: Почему наш мозг всё равно требует любви и как не остаться с разбитым сердцем

Формат отношений без обязательств набирает популярность. Люди делят постель, но отказываются от романтики. На первый взгляд это удобно — секс без контроля. Но мозг не подчиняется договорённостям. Регулярная близость вызывает выброс окситоцина и дофамина, и психика формирует привязанность вопреки воле.

Американские психологи опросили 192 человека в таких отношениях. Через год только четверть сохранили формат без изменений. У 31 процента общение полностью прекратилось. Главный риск — когнитивный диссонанс между словами «мы просто друзья» и эмоциями тела. Подавленные чувства вызывают тревогу и апатию, рассказала сексолог «Вечерней Москве».

Особенно опасно соглашаться на такой формат из страха одиночества. Это снижает самооценку. Психологи советуют раз в пару месяцев честно спрашивать себя — устраивает ли формат и не появилась ли привязанность. Главный вопрос перед началом — выбираете ли вы этого человека по желанию или соглашаетесь на суррогат из страха остаться одному. Честный ответ убережёт от боли в будущем.

Март оказался горячим для россиян. По данным Life.ru, спрос на товары в секс-шопах вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Выручка интим-магазинов увеличилась на 37 процентов. Владелица школы сексуального образования рассказала о текущих тенденциях. Она отметила — пик спроса на товары для взрослых приходится на март каждый год.