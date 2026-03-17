Оральный секс обошёл курение в списке главных причин рака горла

Медицинские эксперты бьют тревогу: оральный секс вышел на лидирующие позиции среди причин развития рака горла, обогнав по опасности даже многолетнее курение. Об этом заявили медицинские эксперты, которые фиксируют в США и Великобритании начало «тихой эпидемии» онкологических заболеваний ротоглотки, сообщает UNILAD Tech.

Исследователи установили прямую зависимость между количеством партнёров и риском для здоровья. Если у человека было более шести половых партнёров, практиковавших оральный секс, вероятность столкнуться с онкологией возрастает в 8,5 раза по сравнению с теми, кто вовсе избегал такой практики.

Всему виной вирус папилломы человека, который беспрепятственно проникает в организм во время незащищённых контактов. Иммунная система нередко уничтожает инфекцию, и человек даже не подозревает, что был заражён. Но штаммы под номерами 16 и 18 отличаются особой живучестью — они встраиваются в ДНК клеток и со временем перерождают их в раковые.

Статистика неумолима: мужчины оказываются в группе повышенного риска. Представители сильного пола заболевают раком горла гораздо чаще женщин — на их долю приходится около 70 процентов всех диагностированных случаев.

