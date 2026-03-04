Владимир Путин
4 марта, 07:14

Российские онкологи научились выращивать клетки-киллеры, убивающие рак

Обложка © телеканал «Санкт-Петербург»

В онкоцентре имени Напалкова в Санкт-Петербурге выращивают клетки-киллеры для лечения рака. Речь идёт о ТИЛ-терапии: из опухоли пациента выделяют лимфоциты, размножают их в лаборатории и вводят обратно. Метод особенно эффективен при меланоме, даже на поздних стадиях возможна полная ремиссия.

Процесс занимает около полутора месяцев. Сначала из образца получают сотни тысяч лимфоцитов, в питательной среде их количество доводят до миллиардов. Специалисты центра уже стабильно выращивают более 20 миллиардов клеток. Параллельно у пациента подавляют часть собственных лимфоцитов, чтобы усилить эффект.

Онкологи научились выращивать клетки-киллеры, убивающие рак. Видео телеканал «Санкт-Петербург»

Иммунотерапия позволяет не просто стимулировать защитные силы, но и снимать тормоза, которые опухоль накладывает на иммунный ответ. Метод также рассматривают для лечения рака лёгких, яичников и шейки матки. Центр готовится получить лицензию на ТИЛ-терапию, чтобы распространить технологию на другие клиники.

«Проблема в том, что опухоль умеет защищаться. Новый принцип лечения — не просто стимулировать иммунную систему, а снять тормоз с уже сформированного иммунного ответа», — отметил заместитель директора онкоцентра Никита Волков в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Тем временем российские учёные планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы. Разработка направлена против одной из самых агрессивных форм онкологии.

