Зря резали: Сексолог сравнила секс после обрезания со звуком в некачественных наушниках

Испанские исследователи подтвердили существование у мужчин особой эрогенной зоны — так называемой «френулярной дельты». Это область возле уздечки, где сосредоточено множество нервных окончаний. Как рассказала Life.ru сексолог Александра Миллер, при обрезании эта зона может повреждаться. В результате организм пытается перераспределить восприятие на другие участки.

Получается, что миллионы мужчин по всему миру, которых в детстве по религиозным, медицинским или гигиеническим соображениям лишили крайней плоти, на самом деле лишились и главного источника чувствительности. Организм, конечно, пытается компенсировать потерю другими участками, но это как пытаться слушать музыку через дешёвые наушники после профессиональной акустики — вроде бы звук есть, но тот самый кайф уже не поймать. Александра Миллер Сексолог

Многое зависит от возраста, когда была проведена процедура. Если она выполнена в раннем детстве, человек воспринимает текущее состояние как норму и не ощущает разницы. В случае вмешательства во взрослом возрасте возможны более заметные изменения. Однако поводов для тревоги нет.

«Во-первых, нервная система — штука пластичная, и, если он говорит, что ему хорошо, значит, ему хорошо. Во-вторых, у него всё ещё есть головка (хоть она и уступает по чувствительности, но не бесполезна), есть мошонка, есть множество других точек, которые можно и нужно стимулировать», — подчеркнула Миллер.

По мнению специалиста, новое исследование — это повод задуматься, стоит ли делать обрезание своему сыну, если речь идёт не о медицинских показаниях. Однако в каждом случае решение должно приниматься с учётом всех факторов и индивидуальных особенностей.

В испанской научной работе указано, что традиционно главной эрогенной зоной у мужчин считается головка, но исследование показало, что там нервные окончания расположены разрозненно. В уздечке же они собираются в компактные кластеры, где может насчитываться до 17 сенсорных корпускул.