Учёные нащупали у мужчин аналог женской точки G

Специалисты из Университета Сантьяго-де-Компостела заявили о существовании у мужчин особой эрогенной зоны, схожей по функциям с женской точкой G. К таким выводам они пришли после изучения тканей полового члена, а подробности изложили на страницах журнала Andrology.

В рамках работы специалисты изучили биоматериал 30 эмбрионов и 14 взрослых мужчин. С помощью специальных маркеров на срезах тканей они выявили нервные волокна и чувствительные рецепторы.

Выяснилось, что пик концентрации нервных окончаний приходится на нижнюю часть органа в районе уздечки, которую в научной среде называют френулярной дельтой. Ранее эта зона почти не фигурировала в анатомических справочниках и оставалась вне поля зрения исследователей.

Оказалось, что формирование нервной сети в этой области идет в два этапа: сначала происходит активное прорастание волокон, а затем, на более поздних сроках, формируются окончания, реагирующие на вибрацию и прикосновения.

В френулярной дельте сходятся ветви двух нервов, образуя плотное сплетение пучков и рецепторов. У взрослых здесь нашли множество телец Краузе — механорецепторов, отвечающих за чувствительность к вибрации.

Хотя традиционно главной эрогенной зоной считается головка, исследование показало, что там нервные окончания расположены разрозненно. В уздечке же они собираются в компактные кластеры, где может насчитываться до 17 сенсорных корпускул.

По мнению авторов работы, именно это скопление рецепторов объясняет высокую чувствительность данной области. Ранее похожую гипотезу выдвигал новозеландский патолог Кен Макграт, предложивший в 2001 году считать френулярную дельту аналогом женской зоны Грефенберга.