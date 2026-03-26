Стресс как контрацептив: Репродуктолог объяснил, почему пропадает овуляция и слабеет сперма

Хронический стресс может помешать наступлению беременности, поскольку напрямую влияет на работу репродуктивной системы. Об этом Life.ru рассказал врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Шилин.

«С физиологической точки зрения стресс активирует так называемую гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. В ответ на напряжение повышается выработка кортизола — гормона, который помогает организму справляться с нагрузкой. Однако при длительном повышении его уровня происходит подавление репродуктивной системы», — уточнил эксперт.

По словам врача, организм буквально «переключается» в режим выживания, при котором зачатие не является приоритетом. У женщин это может проявляться нарушением овуляции, изменением длительности и регулярности менструального цикла, а также снижением уровня половых гормонов. В некоторых случаях овуляция может временно отсутствовать вовсе, что делает наступление беременности невозможным.

У мужчин стресс также влияет на фертильность. Снижается уровень тестостерона, ухудшается качество спермы — в частности, уменьшается подвижность сперматозоидов и их количество. Дополнительно могут возникать проблемы с либидо и эректильной функцией, что также снижает вероятность зачатия.

Важную роль играет и психоэмоциональный компонент. Когда попытки забеременеть становятся источником постоянного напряжения, формируется замкнутый круг: чем сильнее ожидание результата, тем выше уровень тревоги, а чем выше тревога — тем ниже вероятность наступления беременности.

Кроме того, стресс часто сопровождается нарушением сна, изменением пищевого поведения, снижением физической активности или, наоборот, её чрезмерным увеличением. Все эти факторы дополнительно влияют на гормональный баланс и общее состояние организма.

«При этом, важно понимать, что речь не идёт о «психологическом запрете» на беременность в прямом смысле. Это комплексная реакция организма, в которой задействованы гормональные, нервные и поведенческие механизмы», — добавил специалист.

При планировании беременности важно работать не только с физическим здоровьем, но и с уровнем стресса. Поддержка специалиста, нормализация режима сна, умеренная физическая активность и внимание к своему психоэмоциональному состоянию могут значительно повысить шансы на зачатие.

