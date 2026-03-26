В Санкт-Петербурге за год удалось отговорить от аборта 761 женщину

В Санкт-Петербурге за 2025 год специалистам удалось отговорить от аборта 761 женщину. Об этом на заседании Законодательного собрания сообщила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова. По её словам, сохранить беременность помогла работа психологов.

«Особенно непросто бывает убедить сохранить ребёнка тех женщин, которые планируют прервать первую беременность. Всего за год в городе было совершено более 9,8 тысячи абортов, но благодаря работе специалистов 761 женщина изменила своё решение. Это примерно 30 процентов от общего числа тех, кто обращался за процедурой прерывания беременности», — рассказала Агапитова.

Как уточняется, не каждое прерывание беременности происходит по воле женщины. В статистику также входят перинатальные потери — выкидыши и гибель младенцев при родах.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, который вводит наказание за публичную травлю женщин, принявших решение о прерывании беременности. Парламентарии предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй. Если закон примут, то за публичные призывы к преследованию и осуждению женщин в связи с абортом гражданам придётся заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.