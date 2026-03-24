Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 10:40

Володин заявил, что решение об аборте должна принимать женщина

Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение об аборте должно приниматься женщиной самостоятельно, исходя из её жизненной ситуации. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания ГД.

«Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение», — сказал Володин.

Он отметил, что при необходимости она может обратиться за советом к близким людям, однако окончательный выбор остаётся за ней. Такой подход, по его оценке, является наиболее корректным с точки зрения обсуждения данной темы.

ЕАО присоединилась к регионам с запретом на склонение к абортам

Ранее в Госдуме разработали законопроект, предусматривающий ответственность за публичную травлю женщин, принявших решение о прерывании беременности. Согласно проекту, за публичные призывы к преследованию и осуждению женщин в связи с абортом может быть введён штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Милена Скрипальщикова
