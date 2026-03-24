Володин заявил, что решение об аборте должна принимать женщина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение об аборте должно приниматься женщиной самостоятельно, исходя из её жизненной ситуации. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания ГД.

«Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение», — сказал Володин.

Он отметил, что при необходимости она может обратиться за советом к близким людям, однако окончательный выбор остаётся за ней. Такой подход, по его оценке, является наиболее корректным с точки зрения обсуждения данной темы.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, предусматривающий ответственность за публичную травлю женщин, принявших решение о прерывании беременности. Согласно проекту, за публичные призывы к преследованию и осуждению женщин в связи с абортом может быть введён штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей.