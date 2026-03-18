

18 марта, 11:20

ЕАО присоединилась к регионам с запретом на склонение к абортам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Zaiets

В Еврейской автономной области (ЕАО) вступил в силу закон, запрещающий принуждать женщин к аборту. Как сообщил источник РИА «Новости» в законодательном собрании региона, под запрет попадают уговоры, просьбы, подкуп и обман с целью склонить к искусственному прерыванию беременности.

Исключение составляют случаи, когда врач или родители (для несовершеннолетних) информируют о наличии медицинских показаний к аборту. Закон был окончательно принят в третьем чтении 18 марта. Документ вступит в силу 1 июня 2026-го — в Международный день защиты детей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, обязывающий замужних женщин уведомлять супругов о решении сделать аборт. Речь идёт о поправках к 56-й статье закона об охране здоровья, которая сегодня гарантирует женщине право самостоятельно прерывать беременность.

Наталья Демьянова
