В Госдуме предложили обязать женщин уведомлять мужей о намерении сделать аборт

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который обяжет женщин ставить мужей в известность о намерении совершить аборт. О том, как это будет работать, ТАСС рассказал автор инициативы Дмитрий Кузнецов.

Проект представлен в виде поправок к статье 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который гарантирует женщине право самостоятельно решать, станет ли она мамой или же сделает аборт. Кузнецов подчеркнул, что изменения не ограничат женщин в этих правах. По его мнению, нововведение поможет поддержать ответственное отцовство и снизить число абортов.

По его словам, инициатива коснётся только женщин, состоящих в официальном браке. Также предлагается информировать бывших супругов, если с момента развода прошло не более 12 недель.

Предложение депутата следует в русле уже сформированной общественной и государственной тенденции. Как сообщали ранее в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, более 750 частных клиник в 14 регионах России добровольно отказались от лицензий на проведение абортов. Эта инициатива была поддержана региональными властями и Русской православной церковью и позиционируется как шаг, побуждающий женщин к сохранению беременности и направленный на защиту жизни.