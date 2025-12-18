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Регион
Опубликовано 18 декабря 2025, 18:09

В Госдуме предложили обязать женщин уведомлять мужей о намерении сделать аборт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который обяжет женщин ставить мужей в известность о намерении совершить аборт. О том, как это будет работать, ТАСС рассказал автор инициативы Дмитрий Кузнецов.

Проект представлен в виде поправок к статье 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который гарантирует женщине право самостоятельно решать, станет ли она мамой или же сделает аборт. Кузнецов подчеркнул, что изменения не ограничат женщин в этих правах. По его мнению, нововведение поможет поддержать ответственное отцовство и снизить число абортов.

По его словам, инициатива коснётся только женщин, состоящих в официальном браке. Также предлагается информировать бывших супругов, если с момента развода прошло не более 12 недель.

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Предложение депутата следует в русле уже сформированной общественной и государственной тенденции. Как сообщали ранее в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, более 750 частных клиник в 14 регионах России добровольно отказались от лицензий на проведение абортов. Эта инициатива была поддержана региональными властями и Русской православной церковью и позиционируется как шаг, побуждающий женщин к сохранению беременности и направленный на защиту жизни.

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Юрий Лысенко
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